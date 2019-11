Replică acidă din partea lui Șerban Nicolae pentru Sebastian Lăzăroiu: 'Slugăroiule, stai jos, nu ești treaz. Iar!'

Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a avut o reacție dură după dezbaterea organizată de Vioarica Dăncilă. El l-a criticat pe Sebastian Lăzăroiu (fost consilier al lui Traian Băsescu), care a spus că Dăncilă avea prompter la conferința cu jurnaliștii.

„Șerban Nicolae, despre PAHARNICUL ULEA (SE) LOVEȘTE DIN NOU. Slugăroiule, stai jos, nu ești treaz. Iar! Rupt de treaz, un țuțăr de-al lui Petrov a auzit ieri voci care-i bombardau cutia "ucrainiană" cu faptul că Viorica Dăncilă citea unele răspunsuri de prompter. Care prompter era plexiglasul pe care stăteau microfoanele!! Ieși afară, Loazăroiule!”, a spus Șerban Nicolae pe pagina sa de Facebook.

Sebastian Lăzăroiu a precizat în cele din urmă că a greșit când a afirmat că Viorica Dăncilă are prompter. „M-a convins că nu are prompter în pupitru. Am văzut niște poze pe aici și pare că n-ar avea. De aia am și șters postarea, nu vreau să propag informații false. Dar tot n-am cum s-o votez, cu prompter sau fără prompter”, a precizat Lăzăroiu.