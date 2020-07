REPLICĂ explozivă pentru Ludovic Orban, după atacurile la USR: scandal major cu DNA-ul pădurilor

După acuzațiile premierului Ludovic Orban la adresa USR, în legătură cu DNA-ul pădurilor, senatorul Mihai Goțiu a transmis vineri o replică în care lansează la rândul său acuzații grave la adresa liberalilor.

„RĂSPUNS LA MANIPULĂRILE PRIMULUI MINISTRU: Domnule Orban, principiile NU se negociază! Stoparea tăierilor ilegale și DNA-ul Pădurilor NU sunt monedă de schimb în trocuri politice

De dimineață, am citit cu surprindere faptul că domnul Ludovic Orban a declarat, aseară, la Realitatea Plus, că discuțiile despre candidați comuni ai Alianței USR PLUS și PNL și PMP la primăriile de sector din București ar fi în impas din cauza ”intensității atacurilor USR”.

Iar ca exemplu de ”atac” s-a referit la criticile pe care i le-am adus după ce Guvernul pe care îl conduce a blocat, sesizând CCR, legea de înființare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu (DIIM sau ”DNA-ul Pădurilor”, cum a fost prezentată în presă)!

Din afirmațiile lui Orban despre ”DNA-ul Pădurilor”: ”Nu este un proiect serios, este o nebunie vă spun: legea asta, dacă intră în vigoare, nu numai că nu va duce la creşterea eficienţei luptei împotriva infracţiunilor silvice, ci îi va scăpa de pedeapsă cel puţin pe toţi cei care au săvârşit infracţiuni silvice, au fost prinşi, li s-au instrumentat dosare de către procurori”. (…) Întrebat dacă a avut un dialog cu cei de la USR, care susţin proiectul, Orban a răspuns: ”Dar credeţi că îi interesează dialogul? Pe ei îi interesează să vândă un slogan, o lozincă, DNA-ul pădurilor”.

Haideți să spun și ce consider eu că e ”nebunie”:

- La doar câteva ore după ce a devenit public faptul că Guvernul Orban a blocat ”DNA-ul Pădurilor”, activistul de mediu Tiberiu Boșutar a fost atacat (a doua oară în acest an), în Suceava, de un pădurar ale cărui încălcări ale legii le făcuse publice de două luni; atacul nu este ”o coincidență” – am anticipat (fără a bănui cât de repede se va confirma) că mesajul transmis de Guvern prin acțiunea lui va încuraja Mafia Lemnului să-și continue practicile și să fie și mai agresivă; păi cum să nu fie altfel atâta vreme cât Guvernul blochează o lege al cărei scop e de a-i trage la răspundere?; (nota bene: ancheta pe care am solicitat-o Ministerului la Garda Forestieră Suceava, după primul atac împotriva lui Tiberiu Boșutar, stă ”în așteptare” de două luni!);

- Faptul că, în ultimii ani, într-o perioadă în care lemnul care dispare fără acte din păduri a crescut de la 8,8 mil. mc/an la 20 mil. mc/an (conform IFN), numărul de dosare legate de infracțiuni la regimul silvic trimise în instanțe de cei 2.600 de procurori (la care face referire Orban că s-ar ocupa de infracțiuni silvice) a scăzut constant. Sunt undeva pe la 450 pe an, din care doar aproximativ jumătate se încheie cu condamnări definitive (conform Ministerului Justiției);

- Infringementul pe tăierile ilegale de păduri ne bate la ușă (au mai rămas cam două săptămâni din ultimatul Comisiei Europene, înainte de sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene), dar modificările anti-Mafia Pădurilor sunt plimbate, deja de câteva săptămâni, între comisiile Camerei Deputaților și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; iar asta se întâmplă și cu ajutorul unor deputați de la PSD și PNL, unii dintre ei (în cazul PNL) proaspăt ”transferați” (gen: Tabugan);

- Deputatul PNL Vasile Gudu n-are nicio reținere să-i ceară președintelui Comisiei pentru Agricultură și Silvicultură ”să-i taie microfonul” reprezentantei Declic, calificând drept ”tâmpenie” solicitarea acesteia de respingere a ”Amendamentului Schweighofer”, prin care s-ar elimina ori ar lăsa fără efect articolul anti-monopol din Codul Silvic;

- După ce ordonanța de urgență prin care s-a desființat Garda Națională Forestieră a fost respinsă de Parlament, Guvernul Orban are în lucru o nouă ordonanță de urgență prin care gărzile forestiere ar trece sub subordonare politică directă, renunțându-se la evaluările de integritate și criteriile de competență prevăzute în reglementarea din 2015; în loc să implementeze evaluările de integritate și să aplice criteriile de competență, Guvernul Orban încearcă să preia controlul politic al Gărzilor Forestiere!;

- Suntem în plin proces de înlocuire al șefilor Direcțiilor Silvice din județele României. Dar ce câștigă pădurile și cetățenii, când șefii PSD sunt schimbați cu șefi PNL după chipul și asemănarea celor dintâi (a se vedea cazul ”celebrului” Adam Jinaru, aflat în cărți pentru a prelua șefia DS Vâlcea – doar căutați pe internet cu numele acesta și veți vedea în câte afaceri cu păduri e implicat, incluzând dosare de cercetare penală)?;

- Ce au câștigat pădurile și cetățenii României din înlocuirea omului lui Dragnea la șefia Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, cu Teodor Țigan, cel care, la doar o săptămână de la numirea în funcție, în loc să treacă la lupta cu prădătorii pădurilor a declarat război societății civile, pe care o acuză ca ”ar fi vândută intereselor străine”? Domnule Orban, faptul că un asemenea personaj mai este încă director general al Romsilva după aceste afirmații arată un singur lucru: că sunteți de acord cu ele!

Aș putea continua cu o lungă listă de FAPTE care arată cine luptă cu adevărat pentru păduri și cine se folosește de ele doar ca lozincă (în timp ce, în realitate, stă la masă – chiar și la propriu - în cabanele ocoalelor silvice – cu hoții de păduri!). Iar când se plânge de ”lipsa dialogului”, domnul Orban ar trebui să privească în propria ogradă. În Senat, legea de înființare a DNA-ului Pădurilor a fost discutată și amendată în 9 (nouă) comisii de specialitate (șase de aviz și trei de raport). Nici măcar Legea carantinării și izolării n-a trecut prin atâtea comisii! Multe dintre obiecțiile reprezentanților ministerelor la aceste dezbateri au fost incluse în amendamente. Cele mai multe dintre pretextele folosite de Guvern, acum, pentru sesizarea la CCR, n-au fost aduse în discuție de reprezentanții ministerelor la aceste dezbateri!

Dincolo de toate aceste aspecte, contextualizarea negocierilor dintre USR și PNL pentru susținerea unor candidați comuni la sectoarele Capitalei cu criticile aduse de către USR atacării la CCR a DNA-ului Pădurilor este O MÂRȘĂVIE!

Domnule Ludovic Orban, principiile NU se negociază! Iar pădurile României NU sunt monedă de schimb pentru înțelegeri electorale! Nu am intrat în politică pentru a promova o persoană sau alta în funcții publice, ci pentru face lucrurile mai bine în țara asta. Discuția despre persoane pornește de la nivelul la care cele propuse sau susținute în comun oferă garanții (prin ceea ce au demonstrat deja, în politică și/sau în afara politicii) că pot schimba România.

Dacă vă așteptați cumva ca USR să pună batista pe țambal în cazul DNA-ului Pădurilor (ori a situației din Sănătate, pentru a da și alt exemplu) doar pentru a primi sprijin pentru candidați în București ori în alte localități din țară, cred că ne-ați înțeles greșit mesajul!

Când v-am acordat votul de învestire am făcut-o în baza unui protocol prin care v-ați asumat măsuri concrete în diferite domenii, inclusiv în cel al pădurilor. Mai mult, în mod special, în cazul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost agreată o foaie de parcurs PUNCTUALĂ. Și v-am avertizat, încă de atunci, că protocolul și foaia de parcurs nu sunt exerciții de imagine și că vom monitoriza și ne vom implica pentru implementarea lor. Nu facem altceva decât să ne ținem de cuvânt. Atât față de PNL, cât și față de cetățenii care ne-au acordat încrederea.

Obișnuiți-vă cu parteneri care fac ceea ce și-au asumat că vor face. Dacă nu vă place acest gen de parteneri, spectrul politic românesc e destul de larg. La câți primari PSD ați transferat în ultimele luni cred că ați găsi și alți parteneri (că n-ar fi pentru prima dată). Apropo, va fi sau nu o surpriză să-l vedem și pe primarul ex-PSD al Dejului la PNL?”, a scris Mihai Goțiu pe Facebook.