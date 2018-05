Replica ministrului Tineretului și Sportului cu privire la situația de Federația Română de Canotaj

Am citit astăzi un editorial semnat de doamna Maria Andrieș, care conține o mulțime de neadevăruri și pe care sunt obligată să le dezmint, pentru corecta informare a opiniei publice, susține ministrul Ioana Bran pe pagina sa de Facebook.

Și o voi face cât se poate de scurt și punctual:

1. Nu am trimis spre Guvern nicio variantă definitivă a modificărilor pentru HG 1447, pentru că această variantă definitivă nici nu există. Situația reală este aceasta:

Pe 6 martie am emis un ordin (nr.161) privind constituirea unei comisii pentru modificarea și completarea HG 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, fiind vorba despre niște prevederi care aveau mai bine de zece ani. O comisie de specialiști a procedat la elaborarea unei propuneri de modificare și completare a HG 1447/2007, iar propunerea a fost postată pentru dezbatere publică, în data de 9 mai 2018, pe site-ul MTS. Tocmai cu scopul de a fi publică și disponibilă observațiilor.

Propunerea a fost elaborată de specialiști, fără nici o legătură cu FR Canotaj sau altă federație. Din data de 9 mai 2018 și până în prezent, propunerea de modificare și completare a HG 1447/2007 a suferit mai multe transformări, în urma, pe de o parte, a unor discuții directe cu structuri sportive, în special federații sportive naționale și COSR, iar pe de altă parte, în urma unor propuneri care au fost analizate și în mare măsură și operate.

La data la care a apărut articolul în Gazeta Sporturilor (23.05.2018) nu este încă definitivată propunerea noastră pentru a fi transmisă către Guvernul României și către ministere pentru avizare.

Ca atare, chiar dacă nu îmi permit să dau sfaturi, m-aș fi bucurat ca semnatarul articolului, la experiența sa, să nu fi tratat subiectul cu atâta superficialitate, mergând doar pe mâna unor informații sau „ponturi” false și răuvoitoare, ci să fi verificat informațiile.



2. Nu am niciun conflict cu federația de canotaj. Cu doamna președinte Elisabeta Lipă am avut în ultimele săptămâni mai multe discuții, civilizate și profunde, și sunt convinsă că știe că nu îmi doresc decât să fiu de ajutor acestui sport. Și că domnia sa are mereu ușa deschisă la mine.

3. Este aberant să afirmi că eu m-aș fi supărat că antrenorul Mircea Roman lua prea mulți bani. Este chiar descalificant pentru cel care scrie așa ceva. De ce m-aș bucura? Când am ajuns la MTS, indemnizațiile domnului Roman erau stopate și, în ultimele săptămâni, cei de la FR Canotaj știu asta, am făcut eforturi intense pentru a se găsi o soluție legală pentru ca domnul Roman să-și încaseze indemnizația. Și în final am găsit soluția și s-au plătit și indemnizațiile restante.

Ca atare nici una dintre acuzațiile din editorialul din Gazeta de astăzi nu este fondată și constat cu regret că în spațiul public apar astfel de mesaje. Și îmi pare foarte rău că unele ramuri de sport sunt desconsiderate, nu cred că cei care practică dansul sportiv sau artele marțiale merită să fie tratați cu lipsă de respect.