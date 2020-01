Replica Spitalului Universitar de Urgență București după acuzațiile aduse de deputatul USR Emanuel Ungureanu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține că la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti s-a operat în patru săli din noul blocul operator, timp de 30 de zile, fără ca personalul medical să fie instruit cu privire la modul în care trebuie folosită aparatura din sălile de operaţie, el solicitând ministrului Sănătăţii să trimită Corpul de control la această unitate medicală şi să îl demită pe managerul SUUB. REPLICA SUUB a venit imediat:

”Pentru corecta informare a cititorilor dumneavoastra, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti face urmatoarele precizari:

In trimestrul IV al anului 2019, in functie de graficul de livrare si instalare a echipamentelor medicale s-au derulat si activitati de prezentare si instruire a personalului medical de profil chirurgical, inclusiv ortopedie, pentru utilizarea acestora, dovada fiind toate procesele verbale care au fost intocmite cu aceasta ocazie si unde asistentele coordonatoare si personalul Blocului Operator au semnat.

In cursul lunii decembrie s-a insistat ca, in perioadele libere din timpul programului de lucru, intreg personalul medical responsabil sa vina in Blocul Operator ca sa amenajeze, sa cunoasca si sa pregateasca utilizarea salilor de operatie in functie de specificul fiecare specialitati chirurgicale. Toate acestea s-au desfasurat sub supravegherea stricta a asistentei medicale coordonatoare pe specialitati, care a si semnat procesul verbal de instruire alaturi de alti medici si asistenti ai sectiilor chirurgicale.

Exista proceduri si protocoale de ingrijire a pacientilor si de functionare a Blocului Operator Central. Mentionam ca nu s-au schimbat regulile de functionare in sala de operatie, ci doar modul si conditiile de acces in Blocul Operator (precum schimbarea uniformei si a papucilor cu echipament special pentru Bloc).

In Blocul Operator Central, in luna decembrie s-au folosit salile cu profil de chirurgie generala, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, precum si cele cu profil de urgenta. Conform planificarii agreate cu sefii sectiilor Ortopedie- Traumatologie I si II, inca din a doua parte a lunii decembrie acestia trebuiau sa organizeze transferul activitatii in Blocul Operator Central, lucru ce nu s-a intamplat si a fost reprogramat pentru luna ianuarie 2020.

Biroul de Presa al SUUB”