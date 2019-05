Report de 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și 1,88 milioane de euro la Joker

Joi, 9 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 mai 2019, Loteria Romana a acordat 25.329 castiguri, in valoare totala de 1.550.882,02 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,4 milioane lei (peste 4,5 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,68 milioane lei (peste 564.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,9 milioane lei (peste 1,88 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 404.000 lei (peste 85.100 euro). Pentru jocul Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 72.000 lei (peste 15.100 euro).

Citește și: Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în România: Guvernul condus de Viorica Dăncilă a găsit cele mai bune modalităţi pentru a înlesni investiţiile în România

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.200 lei (peste 13.700 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 311.000 lei (peste 65.400 euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La extragerea Noroc de duminica, 5 mai 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 102.399,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 40-012 din Oltenita, jud. Calarasi si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de doar 8,5 lei, potrivit unui cominicat remis STIRIPESURSE.RO.