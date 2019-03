Veste bună - Numărul de firme dizolvate a scăzut în 2018

Numărul de firme dizolvate a scăzut în ianuarie 2019 cu 18,91%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 2.505 unităţi, faţă de 3.089 firme în 2018, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 432 firme (în scădere cu 17,4% faţă de ianuarie 2018) şi în judeţele Constanţa - 136 (minus 6,21%), Cluj - 118 (minus 6,35%) şi Timiş - 99 (minus 27,74%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost înregistrat în judeţele Covasna - 9 (minus 10%), Ialomiţa - 10 (minus 28,57%) şi Călăraşi - 14 (identic cu ianuarie 2018), conform Agerpres.

Raportat la prima lună din 2018, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Brăila (plus 135,14%), Caraş-Severin (plus 80%) şi Alba (plus 43,59%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Dolj (minus 76%), Hunedoara (minus 62,77%) şi Botoşani (minus 58,44%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în ianuarie 2019 este 'comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor', unde s-au înregistrat 775 de dizolvări la nivel naţional.