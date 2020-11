Reporturi uriașe la 6/49 și Joker, la extragerile de duminică!

Duminica, 8 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 noiembrie, Loteria Romana a acordat 9.500 de castiguri in valoare totala de peste 385.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,27 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,73 milioane lei (aproximativ 357.500 de euro).

Citește și: VIDEO Ludovic Orban anunță că se revine la declarația pe propria răspundere: În ce situații e necesară

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,53 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 565.000 de lei (peste 116.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 456.000 de lei (peste 93.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 444.600 de lei (peste 91.000 de euro). La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 48.500 de lei.