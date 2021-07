Reprezentanta României la individual compus în concursul feminin de gimnastică artistică de la JO, Maria Holbură se arată mulţumită de evoluţia sa

Maria Holbură, reprezentanta României la individual compus în concursul feminin de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, s-a arătat mulţumită de evoluţia sa, deşi a a ocupat locul 65, departe de calificarea în finală sau în finalele pe aparate.

Cu un total de 49,166 puncte (13,166 la sărituri, 11,000 la paralele, 12,700 la bârnă şi 12,200 la sol), constănţeanca Maria Holbură nu a putut emite pretenţii la vreo finală, dar s-a declarat mulţumită că a executat exerciţiile fără ratare la prima participare la o olimpiadă, scrie Agerpres.ro.

''M-am simţit super bine, am avut foarte multe emoţii înainte, când începeam să am din nou îndoieli, dacă nu iese, dacă se întâmplă ceva, şi am încercat să mă detaşez de tot şi să-mi fac exerciţiile ca la antrenament. Sunt foarte mulţumită de prestaţia mea, având în vedere ce emoţii am avut înainte. Nu am avut nişte note foarte mari, din cauza execuţiei, acolo unde am avut din totdeauna probleme. Mi-am propus să-mi fac exerciţiile fără ratare şi am reuşit'', a declarat Maria Holbură după concursul de la individual compus desfăşurat duminică la Ariake Gymnastics.

În finala probei de individual compus au acces primele 24 de sportive, cele mai mari punctaje fiind obţinute de americanca Simone Biles, calificată de asemenea în toate finalele pe aparate, cu 57,731 puncte, urmată de brazilianca Rebecca Andrade (57,399), americanca Sunisa Lee (57,166), rusoaicele Angelina Melnikova (57,132) şi Vladislava Urazova (57,099), etc.