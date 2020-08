Reprezentantul PMP, George Antohe este cel mai tânăr candidat la preşedinţia CJ Brașov

PMP Braşov a lansat în competiţia electorală din 27 septembrie cel mai tânăr candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, acesta fiind un tânăr în vârstă de 27 de ani, George Antohe, directorul Autorităţii Rutiere Române Braşov, potrivit Agerpres.

Conform liderului PMP Braşov, Costel Mihai, viceprimar în funcţie al municipiului Braşov şi candidat la Primărie, desemnarea lui Antohe "este o şansă dată unui tânăr".

"Am încercat să păstrăm un echilibru cu lista de la municipiu şi dacă acolo lista este formată din profesionişti care au excelat în anumite domenii, pe lista pentru CJ, fiind vorba de o candidatură politică, se regăsesc şi oameni politici. În ce priveşte candidatura pentru funcţia de preşedinte al CJ Braşov, am considerat că trebuie să dăm o şansă unui tânăr, o şansă pe care eu am avut-o în 2016", a declarat, cu prilejul depunerii candidaturilor la Biroul Electoral Judeţean, Costel Mihai.

Acesta a precizat că PMP Braşov mizează pe trei-patru mandate în CJ şi "pe un scor format din două cifre la municipiul Braşov, precum şi pe o poziţionare cât mai bună a candidatului la funcţia de primar".

Preşedintele PMP Braşov a afirmat că au fost strânse 5.656 pentru candidaturile pentru CJ şi 3.200 pentru cele de la municipiul reşedinţă.

"Puteam să strângem un număr mai mare de semnături, dar, în condiţiile actuale, ale crizei sanitare, nu cred că este cazul să expunem atât colegii noştri, cât şi braşovenii cărora le-am cerut sprijinul. Atâta timp cât Guvernul a venit cu o reglementare în a reduce acest număr, nu cred că în această perioadă este o competiţie între partide în a strânge semnături", a spus Costel Mihai.

În ce priveşte listele de candidaţi pentru consiliile locale, Mihai a precizat că, spre deosebire de 2016, PMP a depus candidaturi în toate municipiile şi în patru din cele şase oraşe, excepţie făcând Rupea şi Predealul.

"Lista la municipiu nu este completă, dar este una formată doar din profesionişti. Luaţi listele tuturor partidelor şi veţi vedea că există şi acea sintagmă de umplutură. Nu am vrut să perimăm lista în felul acesta. Avem numărul suficient de persoane pe liste (...) Avem liste în aproximativ 40 de UAT-uri din 58. Faţă de 2016, avem candidaţi în toate municipiile, inclusiv la Făgăraş, unde primarul în funcţie, Gheorghe Sucaciu (candidat independent - n.r.) candidează în tandem cu PMP, în patru din cele şase oraşe şi în toate comunele mari, excepţie făcând câteva localităţi izolate", a spus liderul PMP Braşov.