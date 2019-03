Reprezentantul unei firme acuzate că producea dezinfectanți falși în spitale: Ministrul are alte interese! Nu este adevărat!

Polițiștii au descins, marți, la mai multe adrese din București, Ilfov și Prahova, la companii care produc produse dezinfectante care ajung în spitale. Perchezițiile sunt efectuate în urma unei sesizări depuse de Ministerul Sănătății, a anunțat Sorina Pintea, care a mai precizat că produsele dezinfectante au ajuns în 30 de spitale din România, însă pacienții nu sunt în pericol.

Surse din rândul anchetatorilor, citate de Observatorul Prahovean, susțin că firma vizată de percheziții este Al Carina SRL din Ploieşti, deținută de omul de afaceri Dan Cruceanu. Numele firmei a ajuns în atenție și în anul 2016, în contextul scandalului dezinfectanților diluați de la Hexi Pharma.

Reprezentantul acestei firme susține că aceste controale sunt comandate din cauza unor alte interese financiare.

”Nu este absolut deloc adevărat! Eu am fost verificată și în 2016, după Hexipharma și după cum vedeți sunt tot aici! Doamna ministru are probabil alte interese, sunt alte interese în spate. Noi am făcut analiza dezinfectanților în laboratoare din Germania și sunt conforme. În toată Europa dezinfectanții noștri sunt conformi, numai la noi la Iași au ieșit așa! Sunt foarte, foarte supărată și cred că voi da în judecată statul român. Rog presa să nu ne mai asocieze cu Hexipharma că nu este deloc adevărat! Am toate avizele necesare și o voi demonstra cu documente”, a spus reprezentantul firmei.