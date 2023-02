Republica Moldova are o balanță pozitivă a schimburilor comerciale cu Germania. România rămâne principalul parter comercial

În ultimii cinci ani, comerțul între Germania și Republica Moldova a avut o evoluție pozitivă. Volumul schimburilor comerciale a crescut în 2022 cu 16,5% față de anul anterior, ajungând la 830 mil. EUR. Datele au fost făcute publice de Biroul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis) și au fost prezentate de AHK România, transmite știri.md.

Conform datelor, exporturile din Republica Moldova au însumat 537,2 mil. EUR (+20,6), iar importurile Moldovei din Germania s-au ridicat la 292 mil. EUR (+9,7).

În topul partenerilor comerciali ai Germaniei, întocmit de Destatis, Moldova se află pe locul 93. Pentru Republica Moldova, Germania se află pe locul 6 ca partener la importuri, după România, Federația Rusă, China, Ucraina și Turcia, iar la exporturi pe locul 5. În Republica Moldova sunt active 140 de companii cu capital german.

„2022 a fost un an marcat de mari provocări pentru Republica Moldova. Atacul Rusiei asupra țării vecine Ucraina, afluxul de refugiați care a urmat, dependența mare de gazul rusesc, precum și efectul puternic al prețului asupra materiilor prime și produselor intermediare, în special în cazul sectorului agrar, important din punct de vedere economic, ca și problemele crescute din lanțurile internaționale de aprovizionare, toate acestea au necesitat eforturi considerabile din partea tuturor actorilor economici pentru a depăși criza. Republica Moldova a beneficiat în ultimul an de multă susținere internațională și s-a concentrat în continuare pe agenda de reforme, pentru a da o direcție corectă dezvoltării sale economice durabile. Considerăm că aceasta este o bază foarte bună pentru o dezvoltare pozitivă a relațiilor economice bilaterale și dorim ca în acest an, sub motto-ul Strenthening Partnerships – Turn Challenges into Opportunities, să aducem o contribuție notabilă în acest sens”, declară Sebastian Metz, Director general și membru în Consiliul Director al AHK România.