Reputat expert naval: Modul în care puteau fi lovite gazoductele Nord Stream (Harta)

Conductele Nord Stream 1 și 2 ce trec pe sub Marea Baltică ar fi putut fi lovite în cinci moduri, spune reputatul expert naval HI Sutton, care subliniază că, deși incertitudinile sunt inerente în cazul unui război hibrid, suspectul de serviciu este Rusia.

Suedia a anunțat joi că a descoperit o a patra scurgere de gaz pe conductele avariate ale gazoductelor Nord Stream. Două dintre locurile unde sunt sparte țevile sunt în zona economică exclusivă a Suediei, două în cea a Danemarcei.

HI Sutton a postat pe Twitter și o hartă unde se află primele trei scurgeri de gaz și posibila poziție a celei de-a patra.

