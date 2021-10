'Responsabilul' Dacian Cioloș: prelungește criza politică deși este evident că nu-i va trece guvernul

Comitetul Politic al USR se reuneşte duminică, la ora 18,00, pentru analiza şi aprobarea programului de guvernare şi a echipei guvernamentale. Premierul desemnat, Dacian Cioloş, va depune luni la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

Dacian Cioloș a cerut, în mai multe rânduri, responsabilitate din partea PNL și UDMR, dar aceștia au refuzat să-i ofere susținere politică. În ciuda acestui refuz, Cioloș prelungește criza politică și depune lista miniștrilor.



"Biroul Naţional al USR s-a întrunit, vineri, la solicitarea premierului desemnat, Dacian Cioloş, şi a stabilit un calendar pentru zilele următoare: sâmbătă - finalizarea programului de guvernare; duminică - şedinţă de Birou Naţional şi Comitet Politic pentru aprobarea programului şi a listei de miniştri; luni - depunerea programului de guvernare şi a listei de miniştri în Parlament", anunţa USR.



Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a fost nominalizat, luni seara, de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru, informează Agerpres.



Conform articolului 103 din Constituţia României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.



Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună.



Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.



***



Premierul desemnat, Dacian Cioloş, a avut miercuri o întâlnire cu liderii PNL, UDMR şi grupului parlamentar al minorităţilor naţionale pentru o primă discuţie în perspectiva formării noului guvern.



"Ne aflăm într-un moment excepţional şi este nevoie de soluţii excepţionale. Va trebui să fim conştienţi de asta. Nu am venit la această întâlnire ca să aflu ce pot să îmi ofere mie partenerii noştri de coaliţie, ci ce sunt ei dispuşi să ofere de fapt României, pentru că va trebui să oferim o soluţie pentru România. (...) Le ofer un parteneriat aşa cum ne dorim sper toţi, ca să putem forma o majoritate în Parlament", a afirmat premierul desemnat înainte de întâlnire.



Întâlnirea s-a încheiat însă fără o concluzie.



Preşedintele PNL, premierul interimar Florin Cîţu, declara că trebuie să prezinte în interiorul formaţiunii politice pe care o conduce ce s-a discutat în prealabil între liderii partidelor.



"Eu nu iau decizii de unul singur. Voi merge în PNL, vom discuta, voi spune ce am discutat aici şi vom vedea după aceea care sunt discuţiile", afirma Florin Cîţu.



Premierul desemnat, Dacian Cioloş, a anunţat de altfel că, în cursul zilei de vineri, va avea o nouă întâlnire cu liderii PNL şi UDMR, menţionând că le-a transmis acestora intenţia lui de a forma cât mai repede un guvern.



Întâlnirea a fost anulată însă, după decizia conducerii PNL de a-i solicita preşedintelui USR să negocieze cu PSD şi AUR pentru formarea majorităţii necesare învestirii Guvernului.



Biroul Executiv al PNL i-a solicitat lui Dacian Cioloş să aibă întâi discuţii cu PSD şi AUR pentru a găsi cele 234 de voturi necesare învestirii Guvernului. "Dacă prim-ministrul desemnat Dacian Cioloş nu va reuşi să găsească majoritatea pentru învestirea Guvernului, PNL va demara negocieri cu toţi liderii partidelor responsabile, cu excepţia AUR, pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru România", a declarat liderul liberalilor, Florin Cîţu. El a afirmat că Guvernul PNL a fost demis în Parlament, USR este responsabil pentru acest demers, iar Dacian Cioloş are datoria "morală" faţă de români să încerce "cu adevărat" un sprijin la "partenerii de coaliţie" PSD şi AUR.



Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a arătat că premierul desemnat nu a reuşit să restabilească "un nivel minim de încredere", care ar fi permis refacerea coaliţiei, prin urmare opţiunile pe care le mai are în acest moment sunt fie să renunţe la mandatul primit de la şeful statului, fie să formeze un Guvern cu PSD şi AUR sau un Executiv monocrom USR.



Dacian Cioloş, la rândul său, a făcut un apel la Partidul Naţional Liberal să nu fugă de responsabilitate, pentru că România are nevoie de un Guvern. El a spus că nu este cazul ca liberalii să dea lecţii USR cu cine să negocieze pentru formarea Guvernului, având în vedere că PNL a avut în trecut o alianţă cu PSD. "Până duminică, dacă PNL este interesat de discuţii, ştie unde să ne găsească", a transmis Cioloş, care a spus că este determinat să prezinte în Parlament un program de guvernare şi lista de miniştri.