Casa "Jakab Antal" din Miercurea Ciuc, unde în anul 2019 a poposit Papa Francisc, în timpul vizitei sale la sanctuarul de la Şumuleu, este singurul restaurant din ţară în care peste jumătate din angajaţi sunt persoane cu dizabilităţi, relatează agerpres.

Casa "Jakab Antal" este parte a Asociaţiei de Întrajutorare Caritas, una dintre cele mai mari asociaţii caritabile ale Bisericii Catolice şi se află în vecinătatea catedralei franciscane de la Şumuleu Ciuc, important loc de pelerinaj închinat Fecioarei Maria.

De la finalul lunii martie, Casa Jakab Antal, respectiv restaurantul şi serviciile de catering, a fost acreditată de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii ca unitate protejată, peste jumătate dintre angajaţi fiind persoane cu dizabilităţi, cărora li s-a oferit astfel şansa de a intra pe piaţa muncii, de a fi valorizate şi de a se simţi apreciate.Şeful Departamentului Îngrijire Socială şi Medical al Caritas Alba Iulia, Péter György, a povestit că procesul de acreditare a început la sfârşitul anului trecut, când s-a reuşit schimbarea legislaţiei, astfel încât să se permită şi unor secţii ale organizaţiilor guvernamentale să poată fi acreditate ca unităţi protejate, lucru permis până atunci doar în cazul instituţiilor publice.După ce dosarul s-a reîntors de mai multe ori, din motive birocratice, Casa 'Jakab Antal' a fost acreditată în urmă cu trei săptămâni şi este acum singurul restaurant din ţară de acest gen şi singura unitate protejată din Harghita.Demersul este unul firesc ţinând cont că aici erau angajate persoane cu dizabilităţi înainte de schimbarea legislaţiei privind acreditarea.Potrivit lui Péter György, "legislaţia prevede că pot fi autorizate ca unităţi protejate acele activităţi unde cel puţin 60 la sută din cheltuieli sunt cheltuieli de personal şi cel puţin jumătate din normele din acea unitate sunt acoperite de persoane cu dizabilităţi sau invalide".În prezent, la Casa Jakab Antal sunt angajate aproximativ 20 de persoane cu dizabilităţi, care lucrează atât în bucătărie şi restaurant, cât şi la serviciul de catering."Sunt persoane cu dizabilităţi motorii sau dizabilităţi mentale şi încercăm la fiecare să le găsim locul unde se simte eficient şi bine şi unde face cu plăcere ceea ce face. Avem şi în bucătărie persoane care ajută la prepararea mâncării şi în restaurant avem persoane care abia au început activitatea şi lucrează mai mult la debarasarea meselor şi la pregătirea meselor. Comanda şi servirea se realizează încă de personalul de până atunci, avem trei persoane care se ocupă cu asta şi dorim să ajungem acolo să poată fi înlocuite de persoane cu dizabilităţi", a explicat Péter György.Este ora 13,00 şi în restaurantul Casei 'Jakab Antal' începe servirea "meniului pelerinului", aşa cum se numeşte, un fel de meniul zilei, dar în care oaspeţii pot opta pentru diverse combinaţii de preparate culinare.Încet-încet, sala se umple de clienţi, vegheaţi de pe un perete de o fotografie de mari dimensiuni a episcopului Marton Aron. Patru tineri, echipaţi corespunzător, ajută la pregătirea meselor şi apoi la debarasarea acestora, după plecarea clienţilor. Sunt atenţi, entuziaşti şi la toţi li se ghiceşte zâmbetul ascuns în spatele măştilor.Balogh Szilveszter are 38 ani, este din Miercurea Ciuc şi este încântat că poate să lucreze, să le fie de ajutor oaspeţilor care vin la Casa 'Jakab Antal'. Spune că îi place ce face şi că vine cu drag la serviciu.Ideea unui astfel de demers i-a venit lui Péter György după ce a vizitat unităţi similare din Germania, Elveţia sau Austria, iar aceste exemple positive l-au motivat să încerce şi în România, "pentru că şi aici se poate".Ce înseamnă însă unitate protejată, în afara faptului că cel puţin jumătate dintre angajaţi trebuie să fie persoane cu dizabilităţi?Potrivit art.78 alin.3 al Legii 448/2006, firmele, autorităţile publice sau firmele de stat cu cel puţin 50 de angajaţi sunt obligate să angajeze persoane cu handicap în procent de cel puţin 4% din numărul total de salariaţi. În caz contrar, pot opta pentru a achiziţiona produse şi servicii realizate de persoanele cu dizabilităţi angajate în unităţi protejate autorizate, precum este acum Casa 'Jakab Antal'."Acele entităţi juridice, publice şi private, care au peste 50 angajaţi, au obligaţia să angajeze 4 % persoane cu dizabilităţi. Dacă nu angajează, acele norme pentru care nu a angajat persoane cu dizabilităţi trebuie înmulţite cu salariul minim pe economie şi se virează ca o taxă în bugetul de stat. Cei care doresc, jumătate din acea sumă, o pot folosi achiziţionând produse, servicii oferite de unităţi protejate", a menţionat Péter György.În acest fel, Casa 'Jakab Antal' poate oferi servicii de restaurant şi catering către cei aflaţi în categoria menţionată."Suntem singura unitate protejată din judeţ, suntem singura unitate protejată din acest domeniu din întreaga ţară. Nu prea se ştie cum se protejează şi trebuie mai întâi prezentată legislaţia. Deja avem contract cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, iar pentru centrul de plasament de urgenţă pentru copii de acum încolo noi vom asigura hrana", a arătat Péter György.Persoanele cu dizabilităţi îşi găsesc cu greu un loc pe piaţa muncii, pentru că există o teamă de schimbare în rândul antreprenorilor, spune Péter György, care este un deschizător de drumuri în mai multe domenii din zona socială. Recunoaşte că şi la Casa 'Jakab Antal' au fost persoane care s-au întrebat dacă noii angajaţi vor face faţă, dar tuturor le-a spus că li se va da posibilitatea "să facă ceea ce pot face, pentru a se simţi utili şi eficienţi". Drept urmare, atât colegii cât şi oaspeţii s-au obişnuit cu ei şi atmosfera e una destinsă şi liniştită."Eu aşa zic tot timpul, că aici, la Asociaţia Caritas, am reuşit să realizăm o 'insulă a normalităţii' şi oamenii se simt bine. Evident, noi încercăm aici ca oamenii să fie cât mai independenţi, să spună dacă nu le place ceva, să se auto-organizeze, să nu fie cineva care să le spună tot timpul ce trebuie să facă", a mai spus Péter György.Persoanele cu dizabilităţi angajate la Casa 'Jakab Antal' sunt coordonate şi îndrumate de Kósa Zsuzsanna, o tânără minionă, cu un zâmbet cald şi care, de-a lungul anilor, s-a luptat să schimbe mentalităţi, pentru ca dizabilitatea să nu mai fie considerată o ruşine."Dacă angajezi o persoană cu dizabilităţi nicicum nu e ceva special, ar fi normal ca persoanele cu handicap să fie angajate, să aibă locuri de muncă, să fie create condiţii ca să poată lucra ca oamenii normali, pentru că toţi suntem variantele normalului. Şi de aceea eu sper că şi firme şi alte restaurante din Miercurea Ciuc ne vor lua ca exemplu pentru a angaja persoane cu dizabilităţi (...) Este o problemă când oamenii consideră că acela cu dizabilitate nu are capacitatea să lucreze. Este o mentalitate foarte, foarte restrânsă şi trebuie cumva să înţelegem că dacă o persoană cu dizabilitate are loc de muncă sau locuri de parcare speciale nu este un lux, ci este ceva normal. Pentru că, pentru a trăi bine, ei necesită acest lucru. Şi trebuie să acceptăm că şi persoanele cu dizabilităţi sunt parte a societăţii noastre şi se poate întâmpla că este vorba despre copilul tău, despre cineva pe care îl cunoşti", a afirmat Kósa Zsuzsanna.Mărturiseşte că noii săi colegi sunt extraordinar de emoţionaţi, dar sunt fericiţi, plini de elan şi lucrează cu multă bucurie."În primele zile, oaspeţii noştri au fost surprinşi, se vedea că nu ştiu unde să pună situaţia, dar cu elanul lor, cu dragostea lor, cu buna dispoziţie şi clienţii noştri au devenit mai deschişi. Eu consider că persoanele cu dizabilitate au pierdut ceva din capacitatea locomotorie sau din cea cognitivă, dar întotdeauna primesc de la Dumnezeu ceva în plus. (...) Pentru că ei sunt întotdeauna plini cu dragoste şi elan. Şi aici lucrează cu toată inima, iar noi am uitat să vedem lucrurile şi din inimă. Noi suntem performanţi: succesul, direcţiile, proiectele şi uităm cum trebuie să trăim simplu şi cu bucurie. Şi de la ei se poate învăţa. Şi eu consider că toată lumea câştigă, nu numai persoanele cu dizabilităţi", a punctat aceasta.Zsuzsanna, absolventă de psihopedagogie specială la Universitatea 'Babeş Bolyai' din Cluj Napoca, spune că "oamenii cu dizabilităţi sunt exact al fel de valoroşi ca şi cei fără" şi că este nevoie să ne "resetăm metalităţile" şi să avem curajul de a depăşi bariere din mintea noastră.Ea a îndemnat asociaţiile, firmele sau instituţiile publice care evită să angajeze persoane cu dizabilităţi să vină la Asociaţia Caritas, pentru a vedea cum se descurcă acestea, convinsă fiind că "este un început mic, dar va fi un viitor mare".De altfel, Asociaţia Caritas doreşte ca şi serviciile de cazare ale Casei 'Jakab Antal' să fie acreditate, unitatea dispunând de 54 de camere, din care opt sunt accesibilizate complet pentru persoanele cu dizabilităţi.Casa 'Jakab Antal' are o istorie specială, pentru că este locul unde a poposit, în urmă cu doi ani, Papa Francisc, în timpul vizitei sale istorice la sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc.Atunci, în curtea imobilului, pe un ecran uriaş, au putut urmări slujba oficiată de Sfântul Părinte persoane vârstnice şi cu dizabilităţi, cu care şeful Bisericii Catolice a şi stat de vorbă.Acum, oricine poate înnopta în camera unde Papa Francisc s-a odihnit puţin, pe uşa încăperii fiind consemnat discret acest lucru, poate intra în sala în care acesta a servit masa şi chiar poate degusta din meniul papal. Iar printre cei care le vor face oaspeţilor şederea mai plăcută, care le vor pregăti masa sau se vor îngriji de curăţenia camerelor se vor număra şi persoane cu dizabilităţi, pe care Asociaţia Caritas le-a ajutat să facă un prim pas pe piaţa muncii, să fie puse în valoare şi apreciate.Şi care se află permanent în rugăciunile Papei Francisc, cel care spunea, în urmă cu câteva luni, cu ocazia Zilei Persoanelor Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilăţi, că "forţa unui lanţ depinde de grija acordată celor mai slabe verigi".