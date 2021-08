Restricțiile vor fi înăsprite în Sydney: Cel mai mare oraș australian intră în a opta săptămână de izolare

Restricțiile vor fi înăsprite în Sydney, cel mai mare oraș australian, care intră în a opta săptămână de izolare, au decis sâmbătă autoritățile, subliniind că a fost „cea mai îngrijorătoare zi de la începutul pandemiei”.

Începând de luni, cei care nu respectă restricțiile se vor confrunta cu amenzi dure, deoarece măsurile luate până acum nu au reușit să limiteze răspândirea virusului. Amenzile pot ajunge până la 5.000 de dolari pentru persoanele care încalcă izolarea și până la 3.000 de dolari pentru cei care au mai mult de două abateri de la reguli.

Măsurile de izolare au fost, de asemenea, extinse pentru întreg statul New South Wales, pentru prima dată în acest an. Au intrat în vigoare sâmbătă după-amiază și sunt valabile minimum șapte zile. Numărul patrulelor de poliție va fi suplimentat, iar sute de soldați se vor asigura că izolarea este respectată.

Australia este afectată de un focar Covid provocat de varianta Delta, care îi amenință strategia „zero Covid”. Peste 10 milioane de oameni sunt în lockdown, inclusiv în cele mai mari două orașe ale țării, Sydney și Melbourne, precum și în capitala Canberra.

Număr record de cazuri noi

Sâmbătă au fost depistate 466 de noi Covid în New South Wales, cel mai populat stat din țară. „Este cea mai îngrijorătoare zi de la începutul pandemiei”, spune premierul statului, Gladys Berejiklian.

Numind eforturile de stopare a epidemiei un „război” împotriva variantei „malefice” Delta, Berejiklian subliniază că Australia se confruntă cu o amenințare serioasă. „Un timp am crezut că Australia este diferită de alte părți ale lumii, dar nu este”, spune ea.

Celor peste cinci milioane de locuitori ai celui mai mare oraș al țării li se permite să își părăsească casele doar pentru a face sport, a mearge la serviciu, dacă slujba lor este considerată esențială, sau să meargă la cumpărături. „Poliția își va dubla eforturile pentru a impune restricțiile”, avertizează Mick Fuller, șeful poliției.

Hundreds of soldiers hit the streets of Sydney to assist police officers with enforcing stay-at-home rules, as Australia struggles to stop the highly contagious Delta variant of the coronavirus spreading https://t.co/tlpHd7DBx9 pic.twitter.com/gDog2lKZLr