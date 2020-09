Resursele bugetare pentru majorarea pensiilor există (Radu Preda)

Liderul senatorilor PSD, Radu Preda, a declarat, luni, că există resurse pentru majorarea punctului de pensie cu 40%, susţinând că ultima perioadă s-a înregistrat "o risipă" de bani publici pe toate planurile.

"Pensionarii pot spera să primească ajutor de la domnul preşedinte Iohannis. Poate să-i pună la treabă pe aceşti miniştri ai domnului Orban, cu siguranţă resursele bugetare există şi le-am văzut pentru că se duc, aşa ca printr-o sită, în tot felul de zone care nu sunt necesare. Aţi văzut foarte clar în pandemie că a fost o risipă de bani publici pe toate planurile, aţi văzut foarte clar că au fost achiziţii care de foarte multe ori au fost calificate ca fiind dubioase, aţi văzut foarte clar că au luat decizii care până la urmă nu au ajutat pe nimeni. Eu mă întreb aşa: (...) pe cine a ajutat că s-a colantat maşina de poliţie altfel decât era până acum? Probabil pe cei care au încasat zecile de milioane de euro pe acele autocolante. Pe noi ceilalţi, pe copiii noştri, pe părinţii noştri cu siguranţă această măsură a Guvernului de dreapta, care, poate, era necesară, poate era liberală, poate era aşteptată de electoratul de dreapta, cu siguranţă nu ne-a ajutat şi nu a ajutat pe nimeni", a afirmat Preda, la Senat.El a adăugat că PSD este "consecvent" în ceea ce priveşte angajamentele pe care şi le-a luat, iar amendamentul pentru majorarea punctului de pensie depus la rectificarea bugetară vizează respectarea legii."Priorităţile noastre au fost destul de clare, evidente pentru toţi cei care le aşteptau şi, normal, ca întotdeauna, surprinzătoare pentru partidul de guvernământ. PSD este consecvent în ceea ce priveşte angajamentele noastre cu pensionarii. Am depus un amendament în ceea ce priveşte respectarea legii pentru majorarea punctului de pensie, să li se dea pensionarilor cele 26 de procente diferenţă furate, practic, de guvernarea PNL. Am votat să se respecte legea în privinţa drepturilor profesorilor, iarăşi o chestiune foarte importantă cu atât mai mult cu cât în aceste zile ne-am lovit de această nouă linie întâi care s-a mutat în curtea şcolii", a explicat Radu Preda.Întrebat despre declaraţia ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, potrivit căreia punctul de pensie nu va mai fi majorat anul acesta, Preda a spus: "Probabil domnul Cîţu are cumva elemente. (...) Speră că la votul de mâine acea majoritate subterană, care l-a susţinut în funcţia de ministru al Finanţelor şi pe domnul Orban în funcţia de premier la moţiunea de cenzură, să-şi facă treaba încă o dată. (...) Când suntem consecvenţi? La începutul anului, când am asumat bugetul de stat şi am spus că în proiectul de buget sunt banii necesari pentru respectarea legii în privinţa măririi punctului de pensie?"."Le-am propus guvernanţilor să crească ţinta de deficit, pentru că oricum deficitul este la cer şi nu ştim unde s-au dus banii. Până la urmă, în acest an, lucrurile au stat aşa într-o zonă din asta în care, pe de-o parte, ni s-a spus că stăm foarte bine, că suntem singura ţară din UE unde criza a ajuns aşa atenuată, cu creştere economică, cu tot felul de lucruri optimiste şi, pe de altă parte, am avut starea de fapt în care oamenilor nu li s-au respectat drepturile, în care legea nu s-a respectat şi în care, după cum se vede, nici nu se intenţionează să se respecte. (...) Dacă, prin votul Parlamentului, mâine, această rectificare bugetară trece, din punctul nostru de vedere Guvernul Orban trebuie să facă un singur lucru şi anume să respecte legea", a completat senatorul PSD.