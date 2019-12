RETROSPECTIVĂ: 2019 - Tony Morrison, Luke Perry, Lagerfeld, Zeffirelli, printre marii dispăruți

Scriitoarea laureată a premiului Nobel Toni Morrison, starul TV Luke Perry, Keith Flint, solistul trupei Prodigy, designerul Karl Lagerfeld, cineasta Agnes Varda, regizorul Franco Zeffirelli și fostul președinte francez Jacques Chirac se numără printre marii dispăruți ai anului 2019.

IANUARIE

Actorul american recompensat cu două premii Emmy Bob Einstein, cunoscut din serialul de succes "Larry David, inamicul public nr. 1/ Curb Your Enthusiasm", a murit la vârsta de 76 de ani, pe 2 ianuarie. Daryl Dragon, celebru în anii 1970 ca jumătate din duoul Captain & Tennille, a murit la vârsta de 76 de ani, pe 2 ianuarie. "Love Will Keep Us Together", piesa care a dat titlul albumului de debut al duoului, a fost recompensată cu Grammy.

Jeanne Augier, proprietara celebrului Hotel Negresco din Nisa, Franța, fondat și deținut inițial de românul Henri Negresco, a murit la vârsta de 95 de ani, pe 7 ianuarie.

Poeta americană Mary Oliver, premiată cu Pulitzer în 1984, a murit la vârsta de 83 de ani, pe 17 ianuarie. Scriitorul american Sam Savage, devenit celebru cu romanul "Firmin. Aventurile unei vieţi subterane" (2006), povestea unui şobolan bibliofil devenită revelaţia Târgului de Carte de la Frankfurt și tradusă în peste 30 de țări, a murit la vârsta de 78 de ani, pe 17 ianuarie.

Boo, pomeranianul supranumit "cel mai drăguț cățel din lume", cu 17 milioane de fani în mediul online, a murit la vârsta de 12 ani, pe 18 ianuarie.

Henri de Orléans, conte de Paris și pretendent la tronul Franței, a murit la vârsta de 85 de ani, pe 21 ianuarie. Era descendentul fratelui mai mic al lui Louis al XIV-lea, Philippe de Orléans, dar și al lui Louis Philippe I de Orléans (care a domnit 1830 - 1848) și era considerat de regaliștii francezi, numiți unioniști, pretendentul legitim la tronul Franței.

Acordeonistul Marcel Azzola, care a acompaniat în lunga sa carieră cântăreți celebri precum Edith Piaf, Jacques Brel și Juliette Greco, a murit la vârsta de 91 de ani, pe 21 ianuarie. Nanu Șaova, o femeie despre care autoritățile ruse susțin că ar fi fost cea mai longevivă persoană din istorie, ar fi murit la vârsta de "128 de ani", pe 21 ianuarie. Regizorul, poetul şi artistul Jonas Mekas, considerat "părintele cinema-ului de avangardă american", a murit la 96 de ani, pe 23 ianuarie. Regizorul și scenaristul Dusan Makavejev, una dintre cele mai influente personalități ale cinematografiei din fosta Iugoslavie, a murit la 86 de ani, pe 25 ianuarie. Compozitorul premiat cu Oscar Michel Legrand a murit la 86 de ani, pe 26 ianuarie. Cântărețul și compozitorul american de R&B James Ingram, premiat cu Grammy și nominalizat la Oscar, a murit la vârsta de 66 de ani, pe 29 ianuarie. A compus, printre altele, cu Quincy Jones piesa interpretată de Michael Jackson "Pretty Young Things", al șaselea single de pe albumul de succes "Thriller". Dick Miller, actorul american care a jucat roluri secundare în producții ca "Gremlins" (1984) și "The Howling" (1981), a murit la vârsta de 90 de ani, pe 30 ianuarie.

FEBRUARIE

Actorul Kristoff St. John, celebru pentru rolul Neil Winters din serialul CBS “Tânăr și neliniștit“, a murit la 52 de ani, pe 4 februarie. Actorul britanic Albert Finney, nominalizat de cinci ori la premiile Oscar, celebru pentru roluri în filme precum "Erin Brockovich" și "Skyfall", a murit la vârsta de 82 de ani, pe 7 februarie. Scriitoarea britanică Andrea Levy, recompensată cu prestigioasele premii Orange şi Whitbread of the Year, a murit la vârsta de 62 de ani, pe 14 februarie. Actorul elveţian Bruno Ganz, care l-a interpretat pe Adolf Hitler în filmul "Ultimele zile ale lui Hitler/ Der Untergang" și pe îngerul Damiel în ”Cerul Deasupra Berlinului/ Der Himmel über Berlin”, a murit la 77 de ani, pe 16 februarie. Wallace Smith Broecker, cercetătorul care a popularizat termenul de “încălzire globală”, a murit la 87 de ani, pe 18 februarie.

Creatorul de modă german Karl Lagerfeld, director de creație al casei Chanel din 1983, a murit la vârsta de 85 de ani, pe 19 februarie. Regizorul american premiat cu Oscar Stanley Donen, autorul unor musicaluri precum "Singin' in the Rain" și "Funny Face", a murit la vârsta de 94 de ani, pe 21 februarie. Muzicianul Mark Hollis, autorul hitului "It's my life" și solistul trupei londoneze Talk Talk, a murit la vârsta de 64 de ani, pe 25 februarie. Andy Anderson, fost toboșar al trupei britanice The Cure și al cântărețului punk Iggy Pop, a murit la vârsta de 68 de ani, pe 26 februarie. Reputatul compozitorul, pianist și dirijor Andre Previn, recompensat cu patru Oscar și 11 Grammy, a murit la vârsta de 89 de ani, pe 28 februarie.

MARTIE

Starul TV Luke Perry, celebru pentru rolul Dylan McKay din serialul “Beverly Hills, 90210”, a murit la 52 de ani, pe 4 martie. Keith Flint, solistul trupei Prodigy, a fost descoperit decedat pe 4 martie. Muzicianul, care avea 49 de ani, se spânzurase. Hal Blaine, toboșar premiat cu Grammy, devenit cunoscut pentru contribuția la celebre piese ale lui Elvis Presley, Barbra Streisand și Frank Sinatra, a murit la vârsta de 90 de ani, pe 11 martie.

Chitaristul american Dick Dale, celebru pentru piesa "Miserlou" de pe coloana sonoră a filmului "Pulp Fiction", dar și pentru impunerea genului surf rock, a murit la vârsta de 81 de ani, pe 16 martie. Richard Erdman, figură emblematică a cinematografiei americane, a murit la vârsta de 93 de ani, pe 16 martie. Jerrie Cobb, prima candidate astronaut din SUA, care a militat pentru egalitatea de gen în spațiu, a murit la 88 de ani, pe 18 martie. Legendarul compozitor și cântăreț britanic Scott Walker, fost membru al trioului The Walker Brothers, a murit la vârsta de 76 de ani, pe 22 martie. Larry Cohen, regizor de filme horror cu buget redus și scenarist al filmelor "Phone Booth" și "Cellular", a decedat la vârsta de 77 de ani, pe 23 martie. Actorul american Joseph Pilato, star al filmelor "Pulp Fiction" și "Day of the Dead", a murit la vârsta de 70 de ani, pe 24 martie. Astronautul Valeri Bikovski, pionier al cosmosului din URSS, care a avut trei misiuni în spațiu, a murit la 84 de ani, pe 27 martie.

Cineasta franceză de origine belgiană Agnes Varda, una dintre puţinele regizoare apărute în "noul val" din cinema-ul francez, a murit la vârsta de 90 de ani, pe 29 martie. Actrița britanică Tania Malett, cunoscută pentru rolul Tilly Masterson, partenera lui James Bond din filmul "Goldfinger" (1964), a murit la vârsta de 77 de ani, pe 30 martie. Rapperul nominalizat la Grammy Nipsey Hussle a fost asasinat pe 31 martie, la vârsta de 33 de ani.

APRILIE

Sydney Brenner, laureat al premiului Nobel pentru medicină pe 2002, care a ajutat la descifrarea codului genetic, a murit la 92 de ani, pe 5 aprilie.

Actrița Nadja Regin, care a jucat în două filme din franciza "James Bond", "From Russia with Love" și "Goldfinger", a murit la vârsta de 87 de ani, pe 6 aprilie.

Actorul Seymour Cassel, cunoscut din filme precum "Indecent Proposal/ Propunere Indecentă" și "Dick Tracy" și colaborator preferat al unor regizori ca John Cassavetes și Wes Anderson, a murit pe 7 aprilie, la 84 de ani. Actrița britanică Mya-Lecia Naylor, cunoscută pentru apariția în filmul "Cloud Atlas/ Atlasul norilor" și serialele "Absolutely Fabulous", "Millie Inbetween" și "Almost Never", a murit la vârsta de 16 ani, pe 7 aprilie. Actrița americană Georgia Engel, nominalizată de cinci ori la premiile Emmy, cunoscută pentru apariții în seriale precum "The Mary Tyler Moore Show", "Everybody Loves Raymond" și "Two and a Half Men", a murit la vârsta de 70 de ani, pe 12 aprilie.

Actrița suedeză Bibi Andersson, care a jucat în 14 lungmetraje regizate de cineastul Ingmar Bergman, printre care "Wild Strawberries", "The Seventh Seal" și "Persona", premiată la Cannes și Berlin, a murit la vârsta de 83 de ani, pe 14 aprilie.

Compozitorul britanic Les Reed, care a scris piesele "It's Not Unusual" și "Delilah" pentru cântărețul Tom Jones și a contribuit la scrierea piesei "Marching on Together", devenită imnul echipei de fotbal Leeds United, a murit la vârsta de 83 de ani, pe 15 aprilie.

Poetul, dramaturgul și romancierul american Warren Adler, cunoscut pentru romanul "The War of the Roses", care a stat la baza filmului "Războiul familiei Rose" (1989), cu Michael Douglas și Kathleen Turner, a murit la vârsta de 91 de ani, pe 15 aprilie. Actorul Bradley Welsh, care a jucat în filmul "Trainspotting 2", a fost împușcat în cap și a murit pe loc, pe o stradă din Edinburgh, Marea Britanie, pe 17 aprilie. Avea 42 de ani. Alan García, fost președinte al Peru, a murit la 69 de ani, pe 17 aprilie. Actrița canadiană Stefanie Sherk, soția actorului mexican nominalizat la Oscar Demián Bichir, s-a sinucis la vârsta de 43 de ani, pe 20 aprilie. Producătorul de film american premiat cu Oscar Steve Golin, cunoscut pentru lungmetraje ca "Spotlight" și "The Revenant/ The Revenant: Legenda lui Hugh Glass", a decedat la vârsta de 64 de ani, pe 21 aprilie.

Cunoscutul actor american Ken Kercheval, care a jucat rolul rivalului lui J.R. Ewing, Cliff Barnes, în serialul de televiziune de succes "Dallas", a murit la vârsta de 83 de ani, pe 21 aprilie. Marele Duce Jean al Luxemburgului (1964 - 2000), care a ajutat la transformarea ducatului într-un centru financiar internațional, a murit la vârsta de 98 de ani, pe 23 aprilie. Dramaturgul și regizorul de teatru american Mark Medoff, premiat cu Tony pentru piesa "Copiii unui Dumnezeu mai mic", a murit la vârsta de 79 de ani, pe 23 aprilie. Cântărețul francez Dick Rivers, unul dintre ambasadorii rockului francez din anii 1960, alături de Johnny Hallyday și Eddy Mitchel, a murit pe 24 aprilie, chiar în ziua în care a împlinit 74 de ani. Actorul Jean-Pierre Marielle, o personalitate a teatrului și cinematografiei franceze, a murit la vârsta de 87 de ani, pe 24 aprilie. Odată cu el a dispărut una dintre ultimele figuri ale așa numitei "bande a conservatorului", formată la începutul anilor 1950, din care mai făceau parte Jean-Paul Belmondo, Claude Rich și Jean Rochefort. Actorul Jessie Lawrence Ferguson, cunoscut pentru rolul din filmul "Boyz n the Hood", de John Singleton, a murit la vârsta de 76 de ani, pe 26 aprilie. Regizorul nominalizat la Oscar John Singleton a murit la 51 de ani, pe 28 aprilie. Peter Mayhew, actorul care a interpretat rolul lui Chewbacca în seria de filme “Star Wars”, a murit la vârsta de 74 de ani, pe 30 aprilie.

MAI

Celebrul creator de modă tunisian Max Azria, celebru pentru "rochiile bandaj" și preferat de nume mari ale Hollywood-ului precum Angelina Jolie, Halle Berry și Drew Barrymore, a murit la vârsta de 70 de ani, pe 6 mai. Zoologul american Jim Fowler, celebru pentru documentarul "Wild Kingdom" și apariția în serialul "Seinfeld", a murit la vârsta de 89 de ani, pe 8 mai. Scenaristul american premiat cu două trofee Oscar Alvin Sargent, celebru pentru filme precum "Julia", "Ordinary People" și "Paper Moon" și lungmetraje din franciza "Omul Păianjen", a murit la vârsta de 92 de ani, pe 9 mai. Cineastul francez Jean-Claude Brisseau, celebru pentru filme precum "Noce Blanche", cu Vanessa Paradis, dar şi pentru o condamnare pentru hărţuire sexuală, a murit la vârsta de 74 de ani, pe 11 mai. Actriţa americană Peggy Lipton, recompensată cu Globul de Aur, star al serialelor "Mod Squad" și "Twin Peaks" şi fostă soţie a producătorului muzical Quincy Jones, a murit la vârsta de 72 de ani, pe 11 mai. Actrița și cântăreața americană Doris Day, o legendă a Hollywood-ului, nominalizată la Oscar și premiată cu Grammy, a murit la vârsta de 97 de ani, pe 13 mai.

Grumpy Cat, una dintre cele mai celebre pisici din lume, cu milioane de fani pe rețelele de social media, a murit la vârsta de 7 ani, pe 14 mai. Arhitectul american de origine chineză Ieoh Ming Pei, autorul mai multor edificii moderne, inclusiv al Piramidei de la Muzeul Luvru din Paris, a murit la vârsta de 102 ani, pe 16 mai. Scriitorul american Herman Wouk, premiat cu Pulitzer și celebru pentru romane precum "The Caine Mutiny", a murit la vârsta de 103 ani, pe 17 mai. Niki Lauda, campion de Formula 1, a murit la 70 de ani pe 20 mai. Judith Kerr, autoarea seriei de cărți pentru copii dedicate pisicii Mog, a murit la 95 de ani, pe 22 mai.

IUNIE

Actrița nominalizată de două ori la premiile Oscar Sylvia Miles, celebră pentru rolurile din filmele "Midnight Cowboy" și "Farewell, My Lovely", a murit la vârsta de 94 de ani, pe 12 mai. Regizorul și producătorul de film şi televiziune italian Franco Zeffirelli, nominalizat la Oscar, a murit la 96 de ani, pe 15 iunie. Gloria Vanderbilt, membră a unei familii americane celebre, un simbol în lumea modei și mama realizatorului de televiziune de la CNN Anderson Cooper, a murit la vârsta de 95 de ani, pe 17 iunie.

Milton Quon, unul dintre desenatorii care au lucrat la producții ca “Fantasia” sau “Dumbo”, la 105 ani, pe 18 iunie.

Scriitoarea americană Judith Krantz, autoare de bestselleruri erotice, a murit la vârsta de 91 de ani, pe 22 iunie.

Muzicianul american Dave Bartholomew, un pionier al genului R&B, celebru pentru colaborările cu Fat Domino, a murit la vârsta de 100 de ani, pe 23 iunie.

Actorul american Billy Drago, celebru pentru roluri negative, în filme precum "The Untouchables", de Brian de Palma, și "Pale Rider", de Clint Eastwood, a murit la vârsta de 73 de ani, pe 24 iunie.

Actorul britanic Bryan Marshall, cunoscut din franciza "James Bond", unde a jucat alături de Roger Moore, a murit la vârsta de 81 de ani, pe 25 iunie.

IULIE

Compozitorul american premiat cu Oscar, Emmy și Grammy Sid Ramin, celebru pentru colaborările cu Leonard Bernstein, dar și pentru coloana sonoră a filmului "West Side Story", a murit la vârsta de 100 de ani, pe 1 iulie. Eva Mozes Kor, o supraviețuitoare de origine română a Holocaustului, a murit la vârsta de 85 de ani, pe 4 iulie.

Legendarul muzician brazilian Joao Gilberto, autorul hitului "The Girl from Ipanema/ Garota De Ipanema ", un pionier al stilului bossa nova, a murit la vârsta de 88 de ani, pe 6 iulie. Actorul american Cameron Boyce, star al producțiilor Disney Channel "Jessie" și "Descendants", a murit la vârsta de 20 de ani, pe 6 iulie. Compozitorul american Martin Charnin, premiat cu Tony, creatorul celebrului musical "Annie", pus în scenă pe Broadway, a murit la vârsta de 84 de ani, pe 6 iulie. Artur Brauner, un supraviețuitor al Holocaustului care a devenit unul dintre cei mai mari producători de film din Germania postbelică, a murit la vârsta de 100 de ani, pe 7 iulie. Actorul american premiat cu Emmy Rip Torn, star al seriei "Men in Black", a murit la vârsta de 88 de ani, pe 9 iulie. Fernando De la Rúa, fost președinte al Argentinei, a murit la 81 de ani pe 9 iulie. Actrița Valentina Cortese, nominalizată la Oscar pentru rolul interpretat în pelicula lui Francois Truffaut ”La nuit americaine/ Noapte americană”, a murit la 96 de ani, pe 10 iulie.

Johnny Clegg, cântărețul și activistul împotriva discriminării rasiale, a murit la vârsta de 66 de ani, pe 16 iulie. Scriitorul, actorul și regizorul italian Luciano De Crescenzo a murit, la 90 de ani, pe 18 iulie. Actorul american David Hedison, care a jucat în două filme din franciza "James Bond" și în pelicula clasică SF "The Fly", a murit la vârsta de 92 de ani, pe 18 iulie. Filosoafa maghiară Agnes Heller, o figură a scenei intelectuale, fostă disidentă a regimului comunist din Ungaria şi contestatară a premierului Viktor Orban, a murit la vârsta de 90 de ani, pe 19 iulie. Arhitectul argentinian César Pelli, ce a creat clădiri celebre în lumea întreagă, precum Turnurile gemene Petronas din Kuala Lumpur, Malaysia, care la momentul inaugurării, în 1998, au fost cele mai înalte din lume, a murit la vârsta de 92 de ani, pe 19 iulie.

Actorul olandez premiat cu Globul de Aur Rutger Hauer, cunoscut din roluri precum cel interpretat în ”Blade Runner/ Vânătorul de recompense”, dar și din câteva producții pe care le-a filmat în România în anii 2000, a murit la 75 de ani, pe 19 iulie. Chris Kraft, fostul director de misiuni spațiale la NASA, unul dintre oamenii cheie care au lucrat la programul Apollo, a murit la vârsta de 95 de ani, pe 22 iulie. Russi Taylor, o actriță care timp de peste trei decenii a dat voce desene animate Minnie Mouse, a murit la vârsta de 75 de ani, pe 26 iulie. Producătorul Edward Lewis, cunoscut pentru că a realizat împreună cu Kirk Douglas pelicula ”Spartacus”, regizată de Stanley Kubrick, dar și pentru că s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la 99 de ani, pe 27 iulie. Hal Prince, recompensat cu 21 de premii Tony, producătorul și regizorul unora dintre cele mai mari succese pe Broadway, New York, precum "The Phantom of the Opera", "West Side Story", "Fiddler on the Roof", "Cabaret", "Evita", a murit la vârsta de 91 de ani, pe 31 iulie.

AUGUST

Regizorul premiat cu Oscar D. A. Pennebaker, printre ale cărui contribuții la cultura și politica americană se numără documentarele "Don't Look Back", despre Bob Dylan, și "The War Room", despre campania prezidențială din 1992 a lui Bill Clinton, a murit la vârsta de 94 de ani, pe 1 august.

Toni Morrison, prima autoare afro-americană distinsă cu premiul Nobel pentru literatură, a murit la vârsta de 88 de ani, pe 5 august.

Peter Fonda, cunoscut pentru rolul interpretat în pelicula ”Easy Rider”, de Dennis Hopper, dar și, alături de sora sa Jane Fonda, ca urmaș al actorului Henry Fonda, a murit la 79 de ani, pe 16 august. Fred Rister, compozitorul a numeroase hituri alături de DJ-ul David Guetta, a murit la vârsta de 58 de ani, pe 20 august. Mexicanul Celso Piña, o legendă a muzicii cumbia, supranumit și "rebelul acordeonului", a murit la vârsta de 66 de ani, pe 21 august.

SEPTEMBRIE Compozitorul american premiat cu Grammy LaShawn Daniels, care a creat hituri pentru Beyoncé, Whitney Houston și Lady Gaga, a murit la vârsta de 41 de ani, pe 3 septembrie. Cântăreţul şi compozitorul Camilo Sesto, ale cărui balade i-au adus celebritatea pe scena muzicii spaniole în anii 1970 - 1980, a murit la vârsta de 72 de ani, pe 8 septembrie. Actorul american John Wesley, celebru pentru rolul din serialul TV de succes "Fresh Prince of Bel Air", a murit la vârsta de 72 de ani, pe 8 septembrie. Celebrul fotograf american de origine elvețiană Robert Frank, figură majoră a anilor 1950 - 1960, care a influențat generații de artiști, precum John Cassavetes și Jim Jarmusch, a murit la vârsta de 94 de ani, pe 9 septembrie. Scenaristul nominalizat la premiile Globul de Aur Mardik Martin, autor al unor capodopere cinematografice precum "Taurul furios/ Raging Bull", "Crimele din Mica Italie/ Mean Streets", "New York, New York", regizate de Martin Scorsese, a decedat la vârsta de 82 de ani, pe 11 septembrie. Cântăreţul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight" şi "Baby Hold On", a murit la vârsta de 70 de ani, pe 13 septembrie. Actorul american Brian Turk, cunoscut din serialul de televiziune "Carnivale", a decedat la vârsta de 49 de ani, pe 13 septembrie. Robert Hunter, poetul care a scris versurile mai multor cântece de succes ale formației Greatful Dead și ale lui Bob Dylan, a murit la vârsta de 78 de ani, pe 23 septembrie.

Jacques Chirac, fost președinte al Franței, a murit la 86 de ani, pe 26 septembrie. Soprana americană Jessye Norman, recompensată cu cinci premii Grammy, a murit la vârsta de 74 de ani, pe 30 septembrie. Actorul și interpretul de muzică reggae Louie Rankin, câștigător al unui premiu Grammy, a murit pe 30 septembrie, la 66 de ani.

OCTOMBRIE

Muzicianul Karel Gott, unul dintre cel mai de succes cântăreți cehi, supranumit "vocea de aur din Praga", a murit la vârsta de 80 de ani, pe 1 octombrie. Cântăreața și chitarista Kim Shattuck, membră a trupei The Muffs, a decedat la vârsta de 56 de ani, pe 2 octombrie. Actrița premiată cu Tony și Globul de Aur, Diahann Carroll, star al unui sitcom care a făcut istorie în televiziune,"Julia", a murit la vârsta de 84 de ani, pe 4 octombrie.

Toboşarul britanic Ginger Baker, cofondator al legendarului grup din anii 1960 Cream, a murit la vârsta de 80 de ani, pe 6 octombrie. Alexei Leonov, un cosmonaut din perioada sovietică ce a realizat, în anul 1965, prima ieșire în spațiu, a murit la vârsta de 85 de ani, pe 11 octombrie. Actorul Robert Forster, cunoscut spectatorilor de film din producții ca ”Jackie Brown” sau din seriale ca ”Twin Peaks” și ”Breaking Bad”, a murit la vârsta de 78 de ani, pe 11 octombrie.

Poetul John Giorno, cunoscut pentru lucrările sale care s-au situat la intersecția dintre literatură, artă, muzică și activism în New York, a încetat din viață la 82 de ani, pe 11 octombrie. Scenaristul și dramaturgul american Sam Bobrick, creatorul serialului de televiziune de succes "Salvați de clopoțel/ Saved by the Bell", a murit la vârsta de 87 de ani, pe 11 octombrie. Producătorul american nominalizat la Oscar Robert Evans, fost șef al studiourilor Paramount Pictures, a murit la vârsta de 89 de ani, pe 26 octombrie. Scriitorul rus Vladimir Bukovsky a murit la vârsta de 76 de ani, pe 27 octombrie. Actorul american John Witherspoon, cunoscut pentru rolurile interpretate în filmele "Vineri/ Friday", "Petrecere acasă/ House Party" și "Bumerangul/ Boomerang", a murit la vârsta de 77 de ani, pe 29 octombrie.

NOIEMBRIE

Actrița și cântăreața Marie Laforêt, reprezentantă a Noului Val francez, a murit la vârsta de 80 de ani, pe 2 noiembrie. Actorul american William Wintersole, cunoscut pentru roluri precum cele din serialele de succes "Tânăr și neliniștit" și "General Hospital", a murit la vârsta de 88 de ani, pe 5 noiembrie. Actrița americană Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții în reprezentații pe Broadway, New York, și a participat de două ori la emisiunea NBC "Saturday Night Live", a murit la vârsta de 13 ani, pe 5 noiembrie.

Patrick-Louis Vuitton, stră-strănepotul fondatorului brandului de modă de lux, a murit la vârsta de 68 de ani, pe 7 noiembrie. Nik Powell, producătorul a peste 60 de filme - printre care și cel recompensat cu premiul Oscar "The Crying Game", de Neil Jordan - și cofondator al Virgin Records, împreună cu Richard Branson, a murit la vârsta de 69 de ani, pe 7 noiembrie. Scriitorul și realizatorul de televiziune australian Clive James, celebru pentru umorul său sec, a murit la vârsta de 80 de ani, pe 24 noiembrie. Maestrul bucătar Gary Rhodes, o vedetă a show-urilor culinare britanice, deținător a mai multor stele Michelin, a murit la vârsta de 59 de ani, pe 26 noiembrie. Compozitorul american Irving Burgie, cunoscut și ca Lord Burgess, care a popularizat muzica insulelor Caraibe și a fost coautor, alături de Harry Belafonte, al hitului calypso "Day-O", a murit la vârsta de 95 de ani, pe 29 noiembrie. Dirijorul leton Mariss Jansons, care s-a aflat la pupitrul unora dintre cele mai mari orchestre ale lumii, la vârsta de 76 de ani, pe 30 noiembrie.

DECEMBRIE

Lil Bub, una dintre cele mai celebre pisici din lume, care avea milioane de admiratori pe rețelele de socializare online, a murit la vârsta de 8 ani, pe 1 decembrie. Dorothy Catherine Fontana, scenarista care a scris o lungă perioadă de timp pentru franciza "Star Trek", a murit pe 2 decembrie, la vârsta de 80 de ani. Actorul Robert Walker Jr., cunoscut din seria ”Star Trek”, a murit joi la vârsta 79 de ani, pe 5 decembrie.

Inginerul american George Laurer, care a dezvoltat scanerul pentru citirea codurilor de bare, a murit la vârsta de 94 de ani, pe 5 decembrie.

Actorul Ron Leibman, care a jucat în serialul ”Friends”, a murit la 82 de ani, pe 6 decembrie.

Rapperul american Juice Wrld a murit la vârsta de 21 de ani, pe 8 decembrie.

Actorul american René Auberjonois, star al serialelor "Star Trek" și "Benson", a murit la vârsta de 79 de ani, pe 8 decembrie.

Cântăreața Marie Fredriksson, membră a trupei suedeze Roxette, celebră pentru hituri precum "It Must Have Been Love", a murit la vârsta de 61 de ani, pe 9 decembrie.

Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru rolurile sale în “Nașul 2” și “A fost odată în America”, a murit la vârsta de 86 de ani, pe 12 decembrie.

Actrița franco-daneză Anna Karina, star al Noului Val al cinematografiei franceze, muză a regizorului Jean-Paul Godard, a murit la vârsta de 79 de ani, pe 14 decembrie.

Claudine Auger, prima actriță franceză care a interpretat rolul de Bond Girl, în filmul "Thunderball" (1965), a murit la vârsta de 78 de ani, pe 18 decembrie.

Creatorul de modă Emanuel Ungaro, cunoscut pentru culorile vii și imprimeurile îndrăznețe. A murit la vârsta de 86 de ani, pe 22 decembrie.