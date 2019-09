Retrospectiva Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul va avea loc la Cinema Muzeul Țăranului, de joi până sâmbătă

Peliculele câștigătoare ale celei de-a XVI-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul vor putea fi vizionate în cadrul Retrospectivei care va avea loc de joi până sâmbătă, la Cinema Muzeul Țăranului din București, potrivit unui comunicat.

Pe lângă filmele câștigătoare ale festivalului, spectatorii vor avea ocazia să vizioneze producția "Donbass", regizată de Sergei Loznitsa, invitat special al ediției din acest an, precum și cel mai recent lungmetraj semnat de Jim Jarmusch, "The dead don't die".

Anonimul prezintă la București o parte dintre filmele proiectate în cadrul celei de-a XVI-a ediții a festivalului, care a avut loc în luna august la Sfântu Gheorghe.

"Donbass", filmul reputatului cineast ucrainean Sergei Loznitsa, va deschide Retrospectiva Anonimul joi, la ora 18.00. Filmul i-a adus lui Loznitsa premiul pentru regie al secțiunii Un Certain Regard Cannes 2018.

"The dead don't die", cel de-al XIII-lea lungmetraj al regizorului Jim Jarmusch, este o comedie cu zombie ce beneficiază de o distribuție de excepție: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Rosie Perez, Selena Gomez, RZA, dar şi doi muzicieni obişnuiţi cu universul lui Jarmusch - Tom Waits şi Iggy Pop. Filmul a fost prezentat în competiția oficială de la Cannes, iar în cadrul retrospectivei poate fi vizionat joi, de la ora 20.30.

Patru dintre cele șase filme din competiție se regăsesc în programul Retrospectivei Anonimul: "Transnistra", în regia Annei Eborn, o poveste intimă despre dragoste și prietenie

într-o lume complexă și contradictorie, care urmărește un grup de tineri în trecerea de la o vară toridă și lipsită de griji la o iarnă dură în statul auto-proclamat Transnistria; "Tehran: City of love", în regia lui Ali Jaberansari, o tragicomedie care a câștigat Young Jury Prize la Sofia IFF și care împletește trei povești ale unor oameni diferiți, locuitori ai unui oraș care îi respinge; "Working Woman", în regia lui Michal Aviad, o poveste mereu actuală despre o femeie prinsă între grija pentru propria familie și avansurile șefului; "The best of Dorien B.", regizat de Anke Blondé, câștigător al trofeului Anonimul, cu Dorien ca protagonistă, o tânără cu o viață aparent reușită, care se prăbușește odată cu o serie de evenimente pe care nu le poate controla și care o fac să se întrebe ce s-a întâmplat cu fata care odinioară asculta Nirvana și visa să lucreze pentru Veterinari Fără Frontiere.

Competițiile de scurtmetraje internaționale și românești pot fi vizionate sâmbătă, la fel ca și filmele câștigătoare ale celei de-a XVI-a ediții a Anonimul.

Biletele pot fi cumpărate de pe www.eventbook.ro.