Reușită 'de excepție' a lui Dănuț Andrușcă: statul român plătește, olandezii conduc afacerea

Ministerul Economiei devine acționar majoritar, cu 51% din acțiuni, la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, în timp ce partenerul olandez Damen, care va deține 49% din acțiuni, va prelua controlul operațional, anunță luni un comunicat al Ministerului Economiei. Reușita este una ”de excepție” pentru că statul român își recunoaște propria incompetență, din moment ce deține pachetul majoritar de acțiuni și lasă o altă companie să conducă operațiunile.

„Tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizată. În urma acestei proceduri, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine acționar majoritar cu 51% din acțiuni, în timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, va deține 49% din acțiuni. Cu experiență în construcția de nave și în managementul șantierelor navale, dovedită inclusiv în România, la Galați, Damen va prelua controlul operațional. Experiența și managementul olandez vor contribui la stabilizarea șantierului, fiind așteptată o recuperare durabilă și eficientă a activității, iar în calitate de actionar majoritar, statul român va monitoriza evoluția în Șantierul Naval, pentru a se asigura în legătură cu revitalizarea obiectivului industrial”, spune Ministerul Economiei.

Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă a declarat că acum, după finalizarea tranzacției, sunt motive de optimism în șantier și în rândul comunității locale, care s-a aflat o perioadă îndelungată de timp într-o situație dificilă. „Sunt bucuros să pot anunța finalizarea tranzacției pachetului de acțiuni la Șantierul din Mangalia, la exact 4 luni de când am anunțat public că împreună cu echipa din minister am rezolvat o situație de blocaj care dura de prea mult timp. Acum avem motive de optimism în ceea ce privește viitorul șantierului și revitalizarea acestuia. Am încredere că partenerul olandez va contribui la relansarea activității în șantier și la dezvoltarea acestuia”, a declarat Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei.

„Este pentru prima dată când statul român redevine actionar majoritar la un obiectiv privatizat. Șantierul Naval este un obiectiv strategic, iar controlul statului român este o reușită majoră”, a adăugat ministrul.

Şantierul naval Daewoo din Mangalia a fost înfiinţat în 1997 ca un joint-venture între Daewoo şi Şantierul Naval 2 Mai Mangalia. Statul român a negociat preluarea a 51% din acțiunile societății, urmând ca Damen Shypyards Group să asigure managementul companiei.