Revelion 2018: Politicienii au început concursul de urări

Numeroşi politicieni au transmis, duminică, mesaje de Anul Nou pe Facebook, în care le-au urat românilor să aibă un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii şi sănătate. Oamenii politici au ţinut să precizeze că 2017 a fost un an al provocărilor şi al deciziilor importante.

Printre primii s-a numărat fostul premier Adrian Năstase, care, pe lângă urări, a avut şi o previziune dură pentru anul ce urmează.

"Va doresc un An Nou in care sentimentul solidaritatii, al intelepciunii si al unirii sa ne guverneze. Va doresc sa fiti sanatosi, sa nu va enervati si sa priviti mai des natura. Stiu ca anul 2018 va fi un an complicat. Un an in care vom vedea, din nou,si oportunism si duplicitate si prostie.", a scris fostul premier pe blogul personal.

Urări pentru români a avut şi fostul premier Sorin Grindeanu.

"2017 a fost cel mai intens și interesant an pe care l-am trăit până acum. Cu bune și cu rele, dar mereu cu familia alături de mine căci, până la urmă, este tot ceea ce contează. La bilanț, vă mulțumesc tuturor pentru un 2017 de neuitat și vă doresc să aveți parte de un nou an cu bucurii și împliniri, cu sănătate și putere de muncă. La mulți ani!", a scris el pe Facebook.

Fostul preşedinte Traian Băsescu le-a transmis românilor un mesaj scurt: "Un an nou cu sănătate, împliniri și tot ce vă doriți!"

Fostul premier Victor Ponta a fost şi mai concis: a preferat să lase cuvintele de-o parte şi a postat o fotografie.

Pe lângă urările tradiţionale, fostul ministru Elena Udrea a venit şi cu un sfat inedit pentru români.

"Va urez sa puteti lasa lui 2017 toate neimplinirile, tristetile, dezamagirile si sa intrati in noul an doar cu credinta puternica si reala ca 2018 e cel mai bun din viata dvs. Pentru a reusi, incercati urmatorul exercitiu. Scrieti pe o hartie tot ce nu a fost asa cum ati vrut anul acesta, pe scurt, ca nu mai aveti mult timp. Dupa ce terminati, ardeti hartia, pentru ca tot raul sa ramana trecutului. Apoi, pe alta hartie, descrieti-va la prezent asa cum vreti sa fiti anul care urmeaza, fericiti, impliniti, sanatosi, enumerati, tot pe scurt:), obiectivele ca si cand deja le-ati atins. Hartia aceasta purtati-o la miezul noptii, ganditi-va la ea in primele clipe ale noului an cu increderea ca totul se va intampla intocmai cum vreti. Din cand in cand in cele 365 de zile care vin, sa o recititi ca sa va conectati la energia ei pozitiva. Si va promit ca exact peste un an, veti constata ca lista dvs. s-a implinit! Doamne, ajuta tuturor! La multi ani!", a scris Udrea pe Facebook.

Ministrul Carmen Dan a preferat urările video şi a postat pe pagina ei de Facebook un scurt filmuleţ.

"Este momentul în care simţim intens că într-un an care trece şi un an care vine se creează o punte. Tuturor românilor le doresc să păşească în Noul An cu multă bucurie, cu sănătate, cu toţi cei dragi alături, cu linişte şi pace în suflet şi cu dorinţa de un an mult, mult mai bun. La mulţi ani", le-a transmis ministrul de Interne.

De cealaltă parte, ministrul Mihai Fifor a făcut un bilanţ al anului 2017.