Revelion de coșmar pentru românii din Spania: polițiștii i-au luat pe sus și i-au scos din restaurant/ Video

Românii din Spania se adunaseră într-un restaurant, deținut tot de către un român, pentru a petrece noaptea de Revelion. Din nefericire, oamenii au avut parte de incidente, asta pentru că polițiștii din Spania au descins în toiul petrecerii și i-au scos pe toți afară. Se pare că restaurantul nu avea autorizație pentru a organiza petrecerea de Revelion.

"A venit poliția și ne-a spus să părăsim localul. Nu știu pe cine caută. Încearcă să ne explice. Facem în mașină Revelionul. Am plătit, dar nici nu am mâncat. Doamne! Așa ghinion. A zis să plecăm așa, fără motiv. În viața mea nu am pățit așa ceva. Eu am plătit. Se pare că proprietarul nu are licență să facă revelionul. Restaurantul e unul de lux. Dacă nu ieșim din restaurant ne arestează. Deja îl arestează pe un spaniol. Pe noi românii nu ne arestează, dar l-au reținut pe un spaniol, care e cel mai tare-n gură!

Ne pare rău. Am rămas șă fără Revelion, nici banii nu ni i-a dat. Am plătit câte 110 euro. Urâtă seara. Nu avem niciun fel de mâncare pregătită acasă. Nu avem nici șampanie. Patronul nu avea licență. A luat banii, i-a pus buzunar și pleacă în România. Cred că și ospătarii știau, deoarece râdeau. Peste 300 de persoane au fost scoase afară", a povestit Luminița Mantale pe contul său de TikTok.