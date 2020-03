Revine teoria potrivit căreia Coronavirusul Wuhan ar conţine inserţii genetice de virus HIV, sugerând crearea în laborator

Revin întrebările despre crearea sa artificială, coincidenţele prezenţelor laboratoarelor biologice din Wuhan şi scandalul furtului de virusi letali din Canada.

Un epidemiolog indian respectat a surprins audienţa în momentul în care a subliniat că a găsit iregularităţi în genomul virusului, care sugerează că a fost creat genetic.

Rezultatele studiului "Uncanny similarity of unique inserts în the 2019-nCov spike protein to HIV-1 gp120 and Gag" efectuat de Prashant Pradhan & colab au găsit că unele bucăţi din genomul coronavirusului Wuhan sunt identice cu cele care se găsesc în virusul de HIV, şi, mai bizar, nu pot fi găsite în niciun alt coronavirus.

Deşi lucrarea cercetătorilor indieni nu a fost deocamdată supusă procesului de verificare a rezultatelor de către colegii de breaslă, teoria rezonează tulburător cu avertismentele făcute săptămâna trecută de expertul israelian în arme biologice Dany Shoham, cu zeci de ani de experienţă în domeniul de intelligence / război biologic, care atrăgea atenţia pentru Washington Times că în oraşul Wuhan există două laboratoare genetice care păstrează şi lucrează cu viruşi letali, inclusiv coronaviruşi (SARS), şi care au participat în programul militar ilegal şi secret chinez de construire a armelor biologice.

Cercetătorii indieni au reuşit să izoleze segmente ale ARN-ului virusului care nu au nicio legătură cu alte coronavirusuri, precum SARS, şi în schimb par să provină de la virusul HIV.

Descoperirea indienilor este în concordanţă cu afirmaţiile făcute de medicii chinezi că virusul ar răspunde la medicaţia anti-HIV.

Lucrarea subliniază pe natura unică a virusului Wuhan (cunoscut sub numele ştiinţific de 2019-nCov), apoi observă patru secvenţe de aminoacizi prezenţi în 2019-nCov, omoloage cu secvenţele de aminoacizi din HIV1:

Am comparat secvenţele de glicoproteină spike din 2019-nCov cu cele ale SARS cov. La examinarea atentă a alinierii secvenţei am constatat că glicoproteina spike 2019-nCov conţine 4 inserţii. Pentru a investiga în continuare dacă aceste inserţii sunt prezente în oricare alt coronavirus, am efectuat o aliniere cu secvenţă multiplă a aminoacizilor spike ale glicoproteinei din toate coronavirusurile disponibile (n = 55) (....) Am constatat că aceste 4 inserţii sunt prezente doar la 2019-nCov şi nu sunt prezente în niciun alt coronavirus analizat.

(...) Am tradus apoi genomul aliniat şi am constatat că aceste inserţii sunt prezente în toate virusurile Wuhan 2019-nCov, cu excepţia virusului ncov 2019 cu liliac ca gazdă. Intrigaţi de cele 4 inserţii extrem de conservate, unice pentru 2019-ncov, am dorit să înţelegem originea lor. În acest scop, am folosit alinierea locală 2019-nCov cu fiecare inserţie ca interogare împotriva tuturor genomurilor de virus şi am considerat cazurile cu o acoperire de secvenţă 100%. În mod surprinzător, fiecare dintre cele patru inserţii sunt aliniate cu segmente scurte ale proteinelor virusului HIV.