Revista presei economice - National (`Țeparii` de la Euroins `vânează` noi victime: Dacia, Renault și Nissan

National:

Înghesuiți din toate părțile, în ciuda protecției de care au profitat până acum din partea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, în frunte cu chiar vicepreședintele Cristian Roșu, cel care de altfel și răspunde de piața asigurărilor, bulgarii de la Euroins caută soluții disperate de a mai liniști apele extrem de agitate după seria de dezvăluiri din ”Național”. Și după ce alături de grupul de firme AutoCar, tot mai mult alte service-uri auto, printre care și reprezentante Mercedes și BMW au solicitat falimentul Euorins.

Compania cu cele mai multe plângeri din partea șoferilor plătitori de polițe RCA și care a suferit o nouă lovitură de imagine prin recenta decizie a ASF, care l-a amendat pe Mihnea Tobescu, directorul general al Euroins și pe directorul general adjunct, Milena Guentcheva cu câte 100.000 lei și respectiv 50.000 lei. Motivul fiind ”neîndeplinirea la termenele scadente a unora dintre obligațiile prevăzute în planul de măsuri stabilit în sarcina societății în ultima decizie de sancționare”. Astfel că ”țeparii” de la Euroins au încercat, în disperare de cauză, să împuște doi iepuri dintr-o lovitură. Pe de o parte să mai repare din imaginea catastrofală pe care compania o are în acest moment în România, dar mai ales să le dea o nouă ”țeapă” și noilor ”victime” țintite, service-urile auto membre ale ACODAREN, care efectuează reparații pentru autovehicule Dacia, Renault și Nissan. Numai că, la doar câteva ore după ce anunțau triumfalist încheierea unui parteneriat pentru plata unor creanțe și mai ales stabilirea unor prețuri de referință la reparații, bulgarii de la Euroins și-au dat seama că astfel s-au ”autodenunțat”! Și au dat un nou comunicat, care îl neagă pe cel dintâi!

Însă cea mai bună radiografie a noii tentative a celor de la Euroins de a scăpa din ”lațul” care se strânge oricum în jurul lor o face chiar vicepreședintele asociației de transportatori COTAR și totodată proprietarul grupului de service-uri auto AutoCar. Astfel, cu privire la anunțatul parteneriat dintre Euroins și concesionarii Dacia Renault, Florin Pandele susține că este vorba doar de către o nouă încercare disperată a bulgarilor de a găsi parteneri. În condițiile în care asiguratorul și-a pierdut deja credibilitatea în zona reparatorilor auto. Mai mult decât atât, ”asiguratorul bulgar nu va putea deveni un partener serios cu care să semnezi un contract, până nu își va schimba comportamentul de rău platnic”! Iar avertismentul vicepreședintelui COTAR cum că ”anunțul făcut de Euroins nu este unul credibil și reprezintă și o încercare a asiguratorului de a găsi noi mușterii pe care să îi îndatoreze” este unul cât se poate de tranșant. ”

După ce a cumulat datorii uriașe către service-urile independente, Euroins vrea să aplice aceeași tactică cu reprezentanțele Dacia Renault, curtând, în acest fel, cele mai ieftine unități reparatoare din România. De ce nu a încercat să ademenească în acest parteneriat reprezentanțele mari? Este simplu : cei mari le-au trântit de mult ușa în față și pentru multă vreme” a adăugat Florin Pandele. Cel care totodată a făcut și un apel public la conducerea sectorului asigurări din ASF să lămurească situația : ” Îl rugăm pe vicepreședintele ASF, Cristian Roșu să lămurească situația Euroins și să ne comunice inclusiv datele financiare reale. Adresez această rugăminte atât în numele firmelor mele, cât și al celor din cadrul COTAR”, unde se regăsesc peste 1.500 de service-uri auto. Mai ales că nu trebuie uitat că Euroins este de departe cea mai reclamată firmă de asigurări din România, fiind amendată de mai multe ori pentru problemele cu gestionarea și plata dosarelor de daună.

Iar după ce chiar bulgarii de la Euroins și-au dat cu stângul în dreptul prin comunicatele care anunță și apoi neagă negocierea privilegiată a unor tarife reparatorii de referință, Consiliul Concurenței trebuie să se trezească odată! Și să se autosesizeze de urgență, fiindcă discutăm aici de înțelegeri pe tarife și livrarea auto mai repede către consumatori dacă ai contract ”cu cine trebuie”. Ceea ce este cât se poate de anticoncurențial!

Bugetul.ro

Programul ,,Noua Casă” are parte de noi modificări. Mai exact, programulpermite garantarea cu 80% a creditelor ipotecare contractate de persone cu venituri lunare de 2.500 de euro net. Aceasta permite împrumuturi de 140.000 de euro, ceea ce pune sub semnul întrebării destinația acestui program, garantat 80% de stat.

Creditele acordate prin programul guvernamental Noua Casă nu ar trebui să depășească un maximum de 40.000 de euro deoarece, potrivit regulililor bancare, valoarea maximă a unui credit ipotecar este în corelație directă cu suma veniturilor nete anuale pe o perioadă de 5 ani. În cel mai bun caz, valoarea acestuia poate ajunge la 60.000 – 70.000 de euro, echivalentul a 5 sau maxim 6 ani de venituri medii nete pe familie.

Metoda veniturilor nete anuale este o altă modalitate de reflectare a gradului de îndatorare al clientului, utilizat în special pe piețele imobiliare mature. De altfel, chiar dacă se utilizează cealaltă metodă, ponderea ratei în total venituri rezultatele sunt similare. Majorarea plafonului la 140.000 de euro va duce la creșterea artificială a prețurilor și chiar frânarea creditului ipotecar, atât timp cât el va putea fi accesat de de persoanele cu venituri peste medie. O rată de circa 3-4.000 de lei pe lună pe o durată de 30 de ani pentru creditul maxim de 140.000 nu o poate suporta orice fel de familie.

Propunerea lansată de Ministerul Finanțelor pentru programul Noua Casă indică transformarea acestuia într-un program destinat persoanelor cu venituri peste medie, care au fost totdeauna bancabili și nu au avut probleme cu achitarea ratelor, și nu într-unul social așa cum s-a discutat în Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM). Mai mult, la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu anunța că avansul minim va fi de 15%, ceea ce reorientează profund acest program.

Economica.net

Hidroelectrica a scăzut prețul energiei către populație, în urma acuzelor ministrului Economiei, care a spus că “își bate joc” La câteva zile după ce ministrul Economiei, Virgil Popescu, a atacat dur Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică al țării, spunând că oferta companiei pentru furnizarea către populație în regim concurențial este “bătaie de joc”, compania a venit cu o ofertă ceva mai bună: trei lei pe lună este diferența, socotind factura finală pentru un consum mediu.

Hidroelectrica propune acum populației un preț de 239 de lei/MWh, sau 0,239 lei/kWh, fix până la sfârșitul acestui an, pentru populația care semnează un contract de furnizare. Oferta, denumită “Viitor verde” este cu 6,2% mai bună, în termeni de preț decât vechea ofertă, de 255 de lei/MWh, pe care o avea Hidroelectrica pentru populație. Noua ofertă este valabilă începând de azi, 20 iulie, iar prețul care reprezintă doar energia (fără tarife de rețea, certificate verzi, cogenerare și taxe) este valabil pentru toată țara. Iată ce a spus ministrul Economiei pe 15 iulie, „Oferta pe care o are Hidroelectrica, cu 255 de lei pe MWh, este o bătaie de joc. E doar pe site, nu o promovează, pentru cine este ea, pentru salariaţii lor? Ei nu se duc către oameni să încheie contracte. Să-şi facă un departament de vânzări cum trebuie! Au doar trei oameni la vânzări. Nu au capacitate de facturare? Să-şi ia un soft!”, a susţinut oficialul guvernamental, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, pentru Hidroelectrica, livrarea de energie către clienţii casnici ar putea fi un business foarte bun. În plus, preţul mic al Hidroelectrica ar putea duce la ieftinirea întregii pieţe. „De exemplu, ei vând energia către furnizorii clienţilor casnici în prezent cu 140 de lei pe MWh, tarif impus de ANRE. Dar tariful de vânzare către casnic este 255 de lei, deci aproape dublu. Şi pot vinde liniştit cu 200 de lei/MWh, câştigă mai mult decât 140 de lei. Ar trebui să facă o campanie agresivă cu 200 de lei/MWh pe piaţă, câştigă şi ei mai mult decât dacă ar vinde cu 140 de lei unor intermediari şi fac şi presiune pe preţ în jos la toţi ceilalţi. Nu-i bănuiesc că nu-i duce mintea. Sunt comozi sau sunt mână în mână cu furnizorii, să ţină piaţa în sus. Dar aşa nu merge”, a mai spus Popescu. Totuși, deși vine cu acești 239 de lei, prețul este valabil până la sfârșitul anului, pentru că, în perioada de livrare 2021 prețul Hidtroelectrica este tot de 255 de lei/MWh. Cum stă Hidroelectrica față de ceilalți, după noua ofertă Oferta Hidroelectrica continuă să fie, evident, mai proastă decât actualul preț reglementat, impus de stat. Potrivit comparatorului ANRE, pentru zona Bucureștiului, o factură de 150 kWh care, la reglementat la Enel se ridică acum la 87,7 lei, la Hidroelectrica este de 91,07 lei/kWh, pe noua ofertă. Cealaltă ofertă a Hidroelectrica, cea la care a făcut referire ministrul, însemna o factură de 93,93 lei/lună, așadar, cu această nouă ofertă, factura scade cu aproape trei lei pe lună. Potrivit aceleiași surse, rămân doi furnizori au acum un preț mai bun decât Hidroelectrica în ofertele concurențiale pentru populație. Este vorba mai întâi despre AIK (fosta Valahia Gaz), unde o factură de 150 kWh a unui consumator casnic din București este de 89 de lei. Apoi, este vorba despre Nova Power and Gas, unde aceeași factură este de 90,5 lei. Toate celelalte oferte din comparatorul ANRE sunt cu prețuri mai mari decât cel din oferta Hidroelectrica. Hidroelectrica este cel mai mare şi cel mai ieftin producător de energie din ţară. Compania este deţinută de statul român prin Ministerul Economiei (80% din acţiuni) şi de Fondul Proprietatea (20%).