Revoltă a USR după adoptarea legilor justiţiei: 'E la limita penalului'/ Apel la Klaus Iohannis (VIDEO)

Deputaţii USR se revoltă după ce plenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi reexaminarea proiectelor de modificare a legilor justiţiei, în acord cu deciziile CCR. Deputatul Stelian Ion, membru în Comisia specială pentru legile justiţiei, anunţă că USR va contesta din nou la CCR cele trei legi, dar ăi solicită şi preşedintelui Iohannis să sesizeze Comisia de la Veneţia.

"Modalitatea în care au înţeles PSD-ALDE au înţeles să promoveze aceste modificări este una abuzivă, ilegală, la limita penalului", a afirmat Stelian Ion, care a denunţat faptul că rapoartele comisiei pe cele trei proiecte au fost scrise înainte de vot. "Nu aveau cum să redacteze aceste rapoarte. Sunt nişte falsuri", a precizat deputatul.

Vezi şi: Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat modificările la legile justiţiei .

Deputatul USR a făcut apel la toate forţele politice şi la societatea civilă, să facă tot ce se poate din punct de vedere legal pentru a opri modificarea legilor justiţiei. Referindu-se la preşedintele Iohannis, Stelian Ion a afirmat că acesta "poate va sesiza şi Comisia de la Veneţia, e în atributul său".

Întrebat dacă USR face oficial apel la preşedinte pentru a sesiza Comisia de la Veneţia, deputatul a răspuns: "Noi am fost foarte atenţi la ceea ce au spus magistraţii. Am invitat în permanenţă aceşti magistraţi la şedinţele Comisiei speciale. Chiar magistraţii au făcut un asemenea apel şi nouă ni s-a părut pertinent. Cu siguranţă domnul preşedinte analizează toate aspectele şi are în vedere multe chestiuni de detaliu. Sper să ia cea mai bună decizie, pentru că din păcate a rămas singurul care mai poate face această sesizare a Comisiei de la Veneţia."

