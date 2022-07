Revoltă după decizia luată de ASF după frauda de la BRD Pensii: 'Poate afecta interesul României de finanțare a dezvoltării prin resurse interne'

Mai multe asociaţii din România, printre care CFA, cea a pensiilor private, cea a administratorilor de fonduri şi RBL, critică decizia ASF de a nu mai permite fondurilor de pensii să investească în private equity după frauda de la BRD Pensii.

Daniel Apostol, director de comunicare al ASF, a declarat săptămâna trecută la Digi că ASF a decis să interzică administratorilor de pensii private să investească banii din pilonul 2 în fonduri de private equity, adică în active cu grad de risc foarte ridicat, tocmai pentru că doreşte protejarea contribuţiilor a circa 8 milioane de cetăţeni într-o perioadă de incertitudine.

Potrivit datelor ZF, doar BCR Pensii avea investiţii în private equity.

În replică, asociaţiile din domeniul financiar şi de pensii consideră că această decizie nu serveşte interesului economiei.

”Interdictia vine după o perioadă de câţiva ani în care limita acestui tip de investiţii a fost stabilită la 10%. In pofida acestei limite generoase care incuraja astfel de investitii, doar recent fondurile de pensii au inceput sa tatoneze prudent acest tip de investitii, cu expuneri foarte mici. Cu alte cuvinte, nu exista inca nicio istorie a investitiilor care sa permita o evaluare adecvata a oportunitatii interzicerii sau mentinerii lor”, se arată într-un comunicat semnat de Asociatia de Investitii Private din România (ROPEA) Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) CFA România Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF) Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) Asociatia Administratorilor Independenti (AAI) Romanian Business Leaders (RBL).

Reprezentanţii mediului de business spun că interdictia vine în contextul in care exista angajamente pe termen lung deja semnate de unele fonduri de pensii, cu respectarea legislatiei in vigoare, pentru subscrierea la fonduri de private equity.

În opinia lor, instabilitatea legislativa in acest domeniu este de natura sa anuleze pe termen lung apetitul fondurilor de private equity de a se finanta din Romania si a finanta Romania, precum si orice intentie a unui fond de pensii private obligatorii de a se angaja in viitor in astfel de finantari.

”Amintim ca este pentru a doua oara cand o autoritate de supraveghere a fondurilor de pensii private interzice investitiile in fonduri de private equity, dupa ce initial acestea erau premise”, se precizează în comunicat.

În plus, asociaţiile semnatare consideră că interdictia vine in contradictie cu responsabilitatile asumate de România prin PNRR, cu privire la diversificarea investitiilor fondurilor de pensii private obligatorii, dar si cu recomandarile OECD, in calitate de consultant, pentru dezvoltarea pietei de capital din Romania.

”In ultima instanta, si cel mai important, decizia poate afecta interesul Romaniei de finantare a dezvoltarii prin resurse interne, stabile, intr-un context caracterizat de o scumpire a surselor de finantare internationale si o crestere a volatilitatii capitalului strain”.

Fondurile de pensii private sunt investitori traditionali in fondurile de private equity pe pietele dezvoltate, dar şi pe cele emergente din Europa Centrala si de Est.

Asociaţiile locale cred că decizia ASF taie un canal alternativ de finantare a economiei romanesti, care s-ar fi putut alatura celui bancar si celui bursier.

”Pe langa aceasta, alaturarea fondurilor de pensii private unor investitori institutionali cu mare credibilitate precum BERD, EIF, IFC, Eximbank sau chiar guvernul Romaniei, care deleaga investirea fondurilor unor profesionisti selectati riguros, asigura un management al riscului adecvat permitand in acelasi timp randamente superioare altor clase de active”.

Decizia ASF a venit în urma fraudei de la BRD Pensii, unde au fost delapidate 23 milioane lei, vizaţi în acest dosar deschis de Poliţie fiind fostul CEO Alina Andreescu şi apropiaţi ai acesteia. În luna mai, ASFa anunţat mai multe amenzi la BRD Pensii cât şi retragerea aprobării de CEO.

BRD Pensii a anunţat ulterior că acţionarii companiei (Sogecap cu 51% şi BRD Soc Gen cu 49% - n.red) au acoperit suma care face obiectul investigaţiilor, iar activitatea se desfăşoară în mod normal. „Precizăm că deţinerile participanţilor la fondurile de pensii Pilon 2 şi 3, administrate de SAFPP, precum şi activele acestora, care sunt păstrate la o bancă depozitară şi sunt separate prin lege de fondurile proprii ale administratorului, nu au fost şi nu sunt afectate în niciun fel de această situaţie“, a anunţat BRD Pensii.