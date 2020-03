Revoltă într-o închisoare din Siria - Au evadat militanți ai ISIS

O revoltă izbucnită duminică într-o închisoare a forţelor kurde din Hasaka, în nord-estul Siriei, unde sunt deţinute persoane acuzate de apartenenţă la gruparea jihadistă "Stat Islamic" s-a soldat cu evadarea mai multor prizonieri, informează AFP şi Reuters potrivt Agerpres.

Mai mulţi prizonieri au preluat controlul asupra parterului închisorii Ghuiran, aflată sub controlul Forţelor Democratice Siriene (FDS), sprijinite de SUA, o parte din luptătorii jihadişti reuşind să scape, conform informaţiilor furnizate pe Twitter de un purtător de cuvânt al FDS, Mustafa Bali, citate de Reuters.SDF a declanşat o operaţiune de căutare şi capturare a prizonierilor care au reuşit să evadeze, iar forţele de securitate au trimis întăriri pentru a pune capăt revoltei din închisoare."În prezent, situaţia este tensionată în închisoare şi am trimis forţe antitero şi trupe suplimentare pentru a controla situaţia", informează Mustafa Bali.Nu este clar deocamdată numărul persoanelor care au reuşit să evadeze. Televiziunea de stat siriană a anunţat evadarea a 12 militanţi din închisoare, în timp ce Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a comunicat că ar fi vorba de "cel puţin 4 evadaţi".Conform informaţiilor furnizate de OSDO, la conducerea revoltei din închisoarea în care se află aproximativ 5.000 de prizonieri de diferite naţionalităţi, bănuiţi că aparţin grupării jihadiste, se află elemente ale grupării "Stat Islamic".La un an după proclamarea, pe 23 martie 2019, a eradicării "califatului" grupării "Stat Islamic" în Siria, forţele kurde continuă să deţină aproximativ 12.000 de luptători jihadişti în mai multe închisori din nord-estul Siriei. Printre aceştia se numără sirieni, irakieni, dar şi circa 2.500 - 3.000 de luptători străini provenind din aproximativ 50 de ţări. Deşi, iniţial, kurzii au cerut repatrierea luptătorilor străini în ţările lor de origine, au ajuns în cele din urmă să se resemneze cu ideea de a-i judeca pe aceştia în Siria, ca urmare a tergiversărilor statelor occidentale, care evită repatrierea lor, notează AFP.