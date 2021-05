Revoltă pe litoral - S-a introdus o nouă taxă pentru turiştii de la Marea Neagră: 'Avem turişti foarte nemulţumiţi'

O taxă de turist a fost creată pentru modernizarea staţiunilor de pe litoral. Hotelierii au fost luaţi prin surprindere de această taxă şi consideră că este o sumă mult prea mare. O femeie spune că a refuzat să achite taxa, urmând ca aceasta să fie plătită de hotelier, transmite Mediafax.

O taxă de turist de 5 lei a fost creată pentru modernizarea staţiunilor. Taxa se aplică în Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp, după o decizie a Consiliului Local Mangalia.



„Aceste staţiuni trebuie întreţinute, n-avem cum să punem presiune pe bugetul local, pe localnici, vorbim de 44.000 de locuitori şi totuşi eu zic că un euro pe zi de turist nu este foarte mult”, a afirmat Cristian Radu, primarul din Mangalia.



Corina Spanos a vrut să uite de aglomeraţia din Bucureşti şi a venit împreună cu familia în staţiunea Olimp, pentru o minivacanţă de trei zile. A fost anunţată la recepţia hotelului la care s-a cazat că va trebui să achite o nouă taxă, taxa de turist.



Practic, pentru cele trei nopţi de cazare, Corina va trebui sa achite în plus pentru întreaga familie, 60 lei.



„Mi se pare aberant, în primul rând pentru că sunt nişte bani pe care eu nu îi înţeleg, da, nu îi înţeleg şi am refuzat complet”, a spus aceasta.



Nici Florentinei, managerul de recepţie al unui hotel din Olimp, nu îi este uşor să le explice clienţilor că această taxă a devenit obligatorie începând cu 1 mai.



„Nu ştim exact ce reprezintă această taxă, staţiunea nu este pregătită pentru turişti, avem turişti foarte nemulţumiţi. Într-un procent de aproape 70-80% au refuzat să plătească taxa deoarece nu li se oferă niciun serviciu pentru aceşti bani. Noi suntem nevoiţi să achităm din tariful de cazare pe care l-am cerut în timpul rezervării”, a afirmat managerul hotelului din Olimp.



Cu banii strânşi din această taxă, Primăria Mangalia vrea să modernizeze staţiunile ce-i sunt in administrare. Lucrările de modernizare vor începe la sfârşitul fiecărui sezon estival.