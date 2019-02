Revolta primarilor CONTINUĂ - Robu, Falcă și Dobre ATACĂ la unison: Și-au bătut joc de noi!

Continuă revolta primarilor din marile orașe din țară. După ce în cursul acestei săptămâni mai mulți primari au fost la București pentru a discuta personal cu premierul Dăncilă privind sumele alocate de la bugetul național pentru marile orașe. Deși sumele au crescut conform proiectului de buget, primarii sunt în continuare nemulțumiți.

Primarul din Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu, se declară revoltat de proiectul de buget, spunând că nu poate rezolva problemele oamenilor și nu le poate cere să îl voteze ca să nu facă nimic. Alți primari sunt și ei supărați, Gheorghe Falcă declarând că bugetele locale se vor reduce cu 1 mld. euro.

Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, referitor la proiectul de buget, că după ce orașul a pierdut anul trecut 32 de milioane de lei, va pierde, și în acest an, 26 de milioane, condiții în care nu se mai pot face investiții.

Citește și: Monica Macovei a făcut SPECTACOL la audierile din Comisia LIBE - De nervi, Tudorel Toader a 'amenințat-o voalat'

Potrivit edilului, anul acesta comunitățile locale primesc 60% din impozitul pe venitul colectat, dar urmau să primească 66,8% ca să ajungă la nivelul anului 2017. În plus, din impozitul colectat edilii ar trebui să plătească și prestațiile sociale, ceea ce presupune un efort financiar mare.

„Eu cred că banii trebuiau lăsați aici! Discut de faptul că banii se produc în municipiu și în municipiul Bistrița nu putem să asfaltăm niște străzi din banii noștri! Nu pot să fac niciun fel de investiții! Nu am investit niciun leu anul trecut din bani proprii, numai din transferuri, din rezerve, din ce am avut în excedentul bugetar care se termină în acest an și cu asta Bistrița nu va avea niciun leu de investiții”, a spus Ovidiu Teodor Crețu.

Crețu a candidat în urmă cu zece ani pe listele PSD și a reușit să câștige primul municipiu reședință de județ din Ardeal, însă acum spune că nu mai vrea să candideze și se gândește chiar la o demisie din funcție.

“I-am spus domnului ministru Teodorovioci că eu, când am candidat la Bistrița și am adus PSD-ul la conducerea unui municipiu din Ardeal, m-am angajat în fața oamenilor că pot să rezolv niște probleme, dar așa cum se prezintă bugetul, nu pot rezolva problemele respective și nu mă pot duce în fața oamenilor și să le spun ! Prefer să stau acasă! Nu văd nicio soluție pentru rezolvarea acestei probleme! Ni se spune să aducem investitori și să îi ținem aici: cum să îl țin eu aici pe Leoni (cel mai mare angajator din Bistrița), când eu nu îi pot face un sens giratoriu și stradă cu trei sensuri? Investiții de care firma are nevoie și pe care este nevoie să le faci, dar din ce bani? Duc la capăt cei doi ani de mandat pentru că nu pot zice că îmi dau demisia, deși asta ar trebui să fac: să îmi dau demisia, acum, în ziua în care se adoptă bugetul. (...) Nu o să fac treaba asta, dar nici nu pot merge mai departe și să îi mint pe oameni că le asfaltez strada și apoi să le spun că nu am cu ce”, a declarat primarul Ovidiu Crețu.

La rândul său, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că în urma propunerilor Ministerului Finanțelor, Guvernul a transferat în administrația locală cheltuieli “nejustificate”.

În opinia acestuia, atunci când este vorba despre indemnizațiile pentru o persoană care are un handicap sau de însoțitori, se vorbește despre o prestație națională.

„Guvernul nu mai are bani pentru a-și îndeplini prostiile promise în 2017, în 2018, iar acum bagă mâna în buzunarul cetățenilor din toată țara, afectând bugetele locale. Reacția primarilor, precum și a cetățenilor sper să fie dură. Dacă parlamentarii vor vota aceste propuneri, înseamnă că sunt făptași la această hoție. Noi nu am cerut să ni se dea, ci să rămână banii produși de cetățeni în localitățile lor. Acum primim 60% din impozitul pe venit colectat, din care trebuie să plătim și prestațiile sociale. Vor fi diminuate bugetele locale cu peste un miliard de euro, ceea ce este enorm. Sunt mai mulți oameni cărora trebuie să le plătim indemnizațiile decât funcționarii din administrațiile locale”, a afirmat Gheorghe Falcă.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că în cazul în care nu vor fi alocați mai mulți bani unităților administrativ-teritoriale, nu vor mai exista fonduri pentru investițiile dorite.

“Până acum, Primăria punea 10% din bani pentru cheltuieli sociale, iar 90% era în sarcina Guvernului. Deci, bani de la bugetul național. Acum, iată că ni se pune totul în cârcă. Nu vom mai avea bani pentru investiții așa cum ne dorim. Sigur, mai putem face, dar nu așa mult cât ne-am dori. Noi cerem ca atunci când se va adopta bugetul pe 2019, să se aibă în vedere că nu este corect ce s-a făcut. Dacă ni se lasă în cârcă toate aceste sarcini pe segmentul social, foarte bine, să ni se lase, dar atunci procentul de 60% din impozitul pe venit trebuie crescut. Sau rămâne 60%, dar să primim bani din alte fonduri, din alte încasări, nu dau eu sfaturi din ce. În orice caz, din bugetul național, vorbind generic”, a afirmat Nicolae Robu.

Edilul Timișoarei s-a declarat nemulțumit că se face transferul acestor costuri, în condițiile în care nu au fost alocate și venituri în acest sens. Primăria Timișoara ar trebui să aloce aproximativ 40 de milioane de lei pentru prestațiile sociale.

La rândul său, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a declarat că se gândește că va ajunge, anul acesta, din cauza lipsei banilor, fie să nu plătească servicii de utilitate publică, fie să dea afară “jumătate din Primărie”.

„Și-au bătut joc de noi. Au venit și ne-au spus că ne-au mărit veniturile până la 60%, dar au venit la pachet cu cheltuielile cu asistența socială. Asta înseamnă, pentru Ploiești, 50 de milioane de lei în plus”, a declarat Dobre pentru corespondentul MEDIAFAX.

Edilul a spus că bugetul local de anul acesta nu permite nicio investiție: „În 2019, ori nu plătim servicii de utilitate publică, ori dăm jumătate din Primărie afară. Ne bagă cheltuieli cu lopata. Investițiile se fac în comunitățile locale. Trendul este să fie dezvoltare în jurul marilor aglomerări urbane, dar cu ce bani?”, a afirmat Adrian Dobre.

Reacțiile primarilor vin în contextul în care Asociația Municipiilor din România a respins categoric propunerile Ministerului Finanțelor privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate și a cerut asumarea de către Guvern a „susținerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități".

Potrivit AMR, primele simulări arată că la nivelul majorității primăriilor s-ar înregistra pierderi semnificative ca urmare a creșterii cotei din IV alocate, în paralel cu preluarea integrală a cheltuielilor generate de susținerea sistemului de protecție a copilului și a sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități.