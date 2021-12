Revolta unei scriitoare după două doze de vaccin: 'Cel mai grav nu este că guvernele lumii își bat joc de cetățenii lor, grav e că noi le permitem'

Prozatoarea Lili Crăciun susține că nu o să facă doza trei. Ea se arată revoltată pe cei din sănătate, deoarece a crezut că viața ei poate să revină la normal dacă se vaccinează.

„Șeful OMS: “Un eveniment anulat este preferabil unei vieți anulate", Dna Ursula spune că din ianuarie face pipilică pe cele două doze ale mele, Arafat îi ține isonul și repetă ca papagalul. Bun, de-al naibii nu fac doza 3. Pentru că m-ați mințit. Pentru că mi-ați spus că hârtia aia are valoare un an. Iar eu am făcut doza 2 în mai 2021. Și n-am făcut la chiuvetă, am crezut că mă întorc la viața de dinainte, v-am cauționat cu încredere. Iar dacă mor, las aici testament : Cel mai grav nu este că guvernele lumii își bat joc de cetățenii lor, grav e că noi le permitem- ba îi și aplaudăm.

Certificatul verde a stârnit un adevărat scandal în societate. Unii cer implementarea lui, iar alții nici nu vor să audă.