REVOLTA unui prefect: Nu mai putem accepta ca România să fie groapa de gunoi a Europei

Prefectul judeţului Bihor, Dumitru Ţiplea a declarat joi, în şedinţa Colegiului Prefectural, că nu poate accepta ca Bihorul şi România să fie groapa de gunoi a Europei, solicitând directorului ABA Crişuri, Pásztor Sándor, în acelaşi timp şi consilier al ministrului Mediului, Tánczos Barna, să urgenteze adoptarea propunerilor de modificări legislative pe care i le-a făcut recent ministrului, anunță Agerpres.

"Noi facem eforturi consistente pentru acest demers. Am purtat discuţii cu domnul ministru pe anumite aspecte care ne afectează direct. În urmă cu un an şi jumătate erau zece depozite temporare de deşeuri. Astăzi avem 65. Şi mii de tone de deşeuri importate. Am constatat că anumite ţări trebuie să facă o debarasare a deşeurilor şi îşi caută locuri... Nu pot fi de acord ca judeţul Bihor şi România să fie un depozit de deşeuri al Europei. Sub nicio formă. Prin urmare, am constituit o comisie şi am constatat că avem anumite lacune în legislaţie şi i-am înmânat domnului ministru o serie de propuneri legislative pe care colegii noştri din APM, Garda de Mediu şi Instituţia Prefectului le consideră necesare", a declarat joi, în Colegiu prefectural, Dumitru Ţiplea.

Prefectul a amintit, sintetic, ce anume vizează propunerile de modificări legislative: obligarea agenţilor economici care depozitează deşeuri să amenajeze platforme betonate (pentru a nu exista scurgeri care să afecteze solul şi apele freatice); împrejmuirea depozitelor (pentru ca deşeurile să nu fie împrăştiate de animale şi de vânt pe alte suprafeţe); reglementări pentru a interzice "pasarea" deşeurilor între colectori până li se pierd urmele; reglementarea importului doar a deşeurilor reciclabile şi doar către reciclatori; importarea doar printr-un singur punct vamal pe zona de Vest, în care să existe specialişti ca să le verifice.

Prefectul a mai propus reglementarea unor sancţiuni suplimentare pentru declaraţii false privind mărfurile transportate, coduri CAEN separate pentru colector şi reciclator, elaborarea unui ghid pentru toate APM-urile din ţară privind activităţile de colectare/valorificare/reciclare pentru a aplica în mod unitar procedura de autorizare pentru acest tip de activităţi, precum şi înfiinţarea unui sistem informatic integrat (astfel încât datele introduse de o Agenţie judeţeană pentru Protecţia Mediului să fie accesibile şi celorlalte, precum şi Gărzii de Mediu).

Dumitru Ţiplea i-a cerut directorului ABA Crişuri, Pasztor Sandor, care este şi consilier al ministrului Mediului, să-şi folosească poziţia pentru ca propunerile de modificări legislative pe care i le-a înaintat acestuia la începutul săptămânii să fie adoptate cât mai rapid.

Pásztor Sándor a declarat joi, pentru AGERPRES, că, în cel mult două-trei luni, situaţia se va reglementa, având în vedere că se pot emite ordine de ministru în acest scop.

"Este interesul nostru ca, în perspectivă, acest lucru, înfiinţarea depozitelor temporare, să se îngreuneze legislativ. Deoarece cu legislaţia actuală este foarte uşor, aşa cum spunea şi domnul prefect. Suntem în faza în care studiem situaţia cu juriştii din Ministerul Mediului. Eu aşa cred, că nu vor trece două-trei luni. Dar şi până atunci, deconcentratele ce aparţin de minister - APM, Garda de Mediu - vor trebui să fie foarte atente la acest subiect şi la transporturile care vin în ţară, ca să nu aibă posibilitatea, chiar pe domeniu privat, de a înfiinţa asemenea depozite", a precizat Pásztor.

Garda de Mediu Bihor a prezentat, joi, un raport preliminar al controalelor demarate la cei 65 de agenţi economici care deţin depozite temporare de deşeuri, importate din state comunitare şi depozitate, nu pentru reciclare, în condiţii periculoase pentru mediu. Potrivit comisarului Monica Crişan, au fost efectuate verificări la 6 dintre aceştia, iar în trei cazuri s-au aplicat amenzi contravenţionale însumând 260.000 lei.

Anterior acestor controale, comisarii de mediu, împreună cu specialişti din cadrul IPJ Bihor, au transmis organelor de cercetare penală cinci sesizări penale care fac obiectul dosarelor penale pentru o cantitate totală de 1.967 de tone deşeuri introduse ilegal în judeţul Bihor.