Revoltă violentă lângă Berlin: sute de protestatari au încercat să pătrundă în fabrica Tesla - VIDEO

Aproximativ 800 de persoane au participat la protest, conform grupului organizator Disrupt Tesla, care susţine că extinderea ar dăuna mediului. Tesla a atras reacţii puternice de când compania a deschis fabrica în martie 2022, iar ulterior a anunţat planuri de extindere într-o pădure din apropiere, pentru a-şi creşte capacitatea de producţie.

În februarie, oraşul în care se află fabrica a votat împotriva planurilor într-un referendum care nu era obligatoriu din punct de vedere juridic. De atunci, protestatarii s-au instalat într-o tabără din apropiere, în semn de protest. Aceeaşi unitate a fost închisă timp de o săptămână în martie, după ce un presupus incendiu i-a dezactivat alimentarea cu anergie electivă. Un grup separat de protestatari numit Volcano Group a revendicat incendiul, cerând „distrugerea completă a gigafabricii”.

Videoclipul acţiunii de vineri a arătat zeci de oameni purtând şepci şi măşti albastre, venind dintr-o zonă împădurită din apropiere şi încercând să ia cu asalt sediul companiei, cu ofiţerii de poliţie încercând să-i împiedice, inclusiv prin forţă. Cel puţin un protestatar a fost reţinut.

Massive use of pepper spray against protesters by the police. But it does not prevent the repeated breakthrough near #Tesla #Gigafactory#DisruptTesla #Grünheide pic.twitter.com/GvFxf1gLI8