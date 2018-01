REVOLTĂTOR - Un jurnalist RUPE TĂCEREA şi face dezvăluiri INCREDIBILE despre controversata Declaraţie 600: 'Revoluţia fiscală ne-a ciuruit...'

Ies la iveală noi informaţii privind controversata Declaraţie 600. Jurnalistul Paula Rusu susţine că a rămas fără replică după vizita făcută recent la ANAF şi dezvăluie, într-un articol, pe blogul său, cum a ajuns să scoată din buzunar aproape 8000 de lei, taxele calculate în urma depunerii Declaraţiei 600.

"Am fost azi la ANAF ca să depun declarația 600, aia pentru câștigurile individuale , drepturi de autor în cazul meu, fiindcă am depășit plafonul de 22.800 de lei câștigați anul trecut. Ce am aflat, m-a lăsat fără replică.", scrie Paula Rusu în deschiderea articolului.

Jurnalista a făcut publice şi explicaţiile pe care le-ar fi primit de la funcţionarii ANAF.

"Aveți sau nu mai aveți drepturi de autor în 2018, veți plăti taxe pentru sănătate și pensie de aproape 8.000 de lei, dacă ați avut în 2017 câștiguri echivalente cu salariul minim pe economie (1900 de lei în ianuarie 2018)

Dacă sunteți dintre ghinioniștii care câștigați 2000 de lei pe lună din drepturi de autor, în 2018 veți munci 4 luni de zile gratuit, numai ca să vă puteți achita datoria la fisc.

Dacă doar în 2017 ați avut drepturi de autor peste plafonul stabilit, iar în 2018 nu mai aveți deloc acest câștig sau aveți contract de munca pe perioadă nedeterminată cu plata taxelor inclusă, statul tot vă obligă să plătiți cei 8.000 de lei taxe în 2018.

Chiar dacă în 2017 ați avut un contract de muncă și ați plătit toate taxele aferente sănătății și pensiilor, dar ați căștigat puțin peste 22.800 de lei din drepturi de autor care au fost impozitate, în 2018 mai plătiți din cauza acestor câștiguri înca 8.000 de lei.

Dacă în 2018 nu mai aveți contracte pe drepturi de autor și nicio altă sursă de venit tot va trebui să plătiți cei aproape 8.000 de lei taxe în raport cu ce ați câștigat în 2017. Nicăieri nu e scris că vi s-ar returna banii plătiți drept taxe la un venit care nu există în prezent.

Dacă persoanele fizice autorizate, cabinetele individuale, activitaile liberale au în declarația 600 o căsuță în care pot bifa că nu vor mai face aceleași venituri ca în 2017, ori ca și-au suspendat activitatea, la drepturile de autor nu există acestă opțiune. Statul presupune că vei câștiga cel puțin aceeași sumă și te taxează cu cei 8.000 de lei, chiar dacă tu nu vei mai câștiga banii ăștia.



Suma e calculată prin raport la salariul minim brut pe economie la 1 ianuarie 2018, 1.900 de lei. Adică 190 de lei lunar la sănătate, 475 de lei lunar la pensie înmulțit cu 12 luni, adică 7.980 de lei în patru tranșe.", a scris jurnalista pe blog.

"Pe scurt, statul vă bagă mâna în buzunar după banii deja impozitați atunci când i-ați câștigat și vă mai dijmuiește încă o dată căștigurile tuturor celor care lucrați cu acesată forma de plată a serviciilor: actori, ziariști, profesori, muzicieni, arhitecți, fotografi. Revoluţia fiscală ne-a ciuruit...", concluzionează, dur, Paula Rusu.