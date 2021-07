Rezultate spectaculoase pentru Tesla - Veniturile gigantului lui Elon Musk au explodat

Rezultate spectaculoase pentru Tesla: gigantul lui Musk raportează venituri de 1 mld. dolari în T2, de zece ori peste nivelul de anul trecut, notează mediafax.

Tesla a raportat veniturile din T2 odată cu sfârşitul şedinţei de tranzacţionare de luni, acţiunile crescând cu peste 2% în şedinţele after-hours de la New York, potrivit CNBC, citat de ZF.

Compania a înregistrat un venit net de 1,14 miliarde de dolari în perioada aprilie-iunie, reprezentând prima dată când a depăşit pragul de 1 miliard de dolari. În T2/2020, venitul net al Tesla a totalizat 104 milioane de dolari.

Per total, veniturile diviziei auto au ajuns la 10,21 miliarde de dolari, dintre care doar 354 de milioane de dolari, sau 3,5%, au venit din creditele de reglementare, cumpărate – conform legii din peste zece state americane – de către producătorii de automobile care nu se încadrează în vânzarea unui anumit număr de vehicule cu emisii zero. Numărul se încadrează sub ultimele patru trimestre, însă marjele brute ale diviziei auto au fost de 28,4%, peste nivelurile din ultimele patru trimestre.

Tesla a vândut 201.250 de vehicule în al doilea trimestru, interval în care a produs 206.421 de maşini.

Compania a raportat 801 milioane de dolari în venituri ale businessurilor dedicate energiei, incluzând aici instalaţii solare fotovoltaice şi sisteme de stocare a energiei pentru locuinţe, afaceri şi utilităţi, în creştere cu 60% prin comparaţie cu primele trei luni ale anului.

Deşi Tesla nu dezvăluie câte unităţi de stocare a energiei vinde în fiecare trimestru, CEO-ul Elon Musk a declarat recent că firma ar putea fi în stare să producă de la 30.000 la 35.000 de unităţi în T2, punând întârzierile în spatele penuriei globale de cipuri.

Până la această oră (14:00), acţiunile Tesla au crescut cu 2,21% la 657,62 de dolari, producătorul atingând o capitalizare bursieră de 633,51 miliarde de dolari. Totuşi, acţiunile companiei se află în scădere cu aproape 10% de la începutul anului.