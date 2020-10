Rezultatele definitive ale alegerilor din Capitală mai aşteaptă - BEC nu tranşează problema în şedinţa de luni (surse)

Biroul Electoral Central (BEC) s-a reunit în şedinţă luni, de la ora 12.00, iar pe ordinea de zi figurează mai multe sesizări de fraudă electorală, printre care şi unele formulate de PSD Bucureşti, PSD Sector 1 şi PSD Sector 6.

Pe ordinea de zi a întrunirii BEC sunt mai multe sesizări de fraudă electorală formulate de PSD, însă şi contestaţii de prin mai multe zone ale ţării formulate şi de alte partide precum PMP, USR-PLUS sau PNL.

Potrivit unor surse din cadrul BEC, în şedinţa de luni nu se vor stabili rezultatele definitive ale alegerilor locale din Capitală. Această situaţie este generată de faptul că Biroul Electoral Municipal mai are de efectuat unele operaţiuni.

Candidatul PSD la Sectorul 1 Daniel Tudorache a vorbit duminică despre faptul că BEC nu a luat în discuţie contestaţia sa în legătură cu ce s-a întâmplat la biroul electoral de sector cu acei saci luaţi în noaptea dinspre 28 spre 29 septembrie, fapte care apar în acele imagini prezentate în spaţiul public.

„Am depus la BEC o contestaţie. Nu s-a discutat acea contestaţie, Nu-mi dau seama cum poate să anunţe un câştigător fără să ia în calcul acele imagini şi să le discute. Aşteptăm. Eu aştept decizia BEC. Dacă aşa consideră, că e normal să vadă întreaga ţară acele imagini şi să nu le pună în discuţie, atunci înseamnă că ne merităm soarta. Am vorbit cu reprezentantul PSD şi am întrebat, de câteva zile tot întreb, când ia în discuţie acele imagini. Până acum nu s-a luat în discuţie. Am înţeles că mâine, aşteptăm şedinţa de mâine de la BEC să ia în discuţie acele imagini”, a declarat Daniel Tudorache duminică la la Antena 3.

Reamintim că Tudorache a făcut plângere la Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ) împotriva preşedintelui biroului electoral Sector 1 Nicolae Sprîncu. Social-democratul a fost deja audiat vineri la SIIJ şi a anunţat că urmează să fie audiate şi alte persoane care au informaţii despre caz.

Biroul electoral municipal a decis duminică să respingă contestaţiile pentru renumărarea voturilor în Sectorul 1 şi Sectorul 5. Astfel, Clotilde Armand e edil al Sectorului 1, iar Cristian Popescu Piedone al Sectorului 5.

Gabriela Firea a anunţat, duminică, că intenţionează să se adreseze Parchetului, pentru că este clar că alegerile locale din Bucureşti nu au fost corecte şi legale, fiind şi probe în acest sens. Ea a precizat luni că vor fi puse la dispoziţia procurorilor „toate dovezile din secţiile de vot, toate procesele verbale viciate” şi dacă se va dori cu adevărat se va face o anchetă.