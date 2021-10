Ribale Wehbé despre muzica bizantină: Nu este nimic mai frumos decât să știi cum să-L slăvești pe Dumnezeu

Are 22 de ani. S-a născut într-o țară unde creștinii ortodocși sunt minoritari și călătorește în toată lumea, slăvindu-l pe Dumnezeu prin tradiția milenară a muzicii bizantine. Îi îndeamnă pe tineri să învețe cântarea Bisericii: „Nu cred că este nimic mai frumos decât să-l poți slăvi astfel pe Dumnezeu,” spune Ribale Wehbé, muzicolog și interpret de muzică bizantină și orientală.

Înainte de a merge la Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași, Ribale a poposit în redacția Basilica.ro. Cu o săptămână înainte, concertase la Parohia Sascut sat-Schineni din județul Bacău, la invitația Părintelui Paroh Alexandru Grigoraș, cel alături de care a evoluat pe scena festivalului.

În interviul pe care l-a acordat Agenției de știri Basilica, artista a vorbit despre credință, despre dragostea ei pentru muzica bizantină și despre cum percepe România, una din multele ei destinații de călătorie, printre care se numără țări ca Rusia, Austria, Germania și Franța.

Basilica.ro: Se poate spune că familia a jucat un rol important în parcursul tău profesional?

Ribale Wehbé: Vin dintr-o familie cu mult talent muzical. În primul rând, Dumnezeu mi-a dăruit talentul, iar familia m-a încurajat și m-a ajutat să-l aprofundez. Mama mă aștepta cu orele să termin cursurile la Conservator. Nu o deranja să stea atât de mult, în timp ce eu studiam solfegiu, teorie, pian.

Și tata, și fratele meu sunt psalți și mă luau cu ei la biserică, unde îi ascultam cântând. Aveam patru sau cinci ani când am stat prima dată cu ei în strană în timp ce cântau. Uneori mă invitau să cânt ceva ușor alături de ei.

Când aveam opt ani am susținut un concert mare în Liban. Se numea „Muzica bizantină din generație în generație”. Au fost trei soliști: eu, un solist tânăr și un cântăreț din generația veche.

Basilica.ro: Ce fel de public ai în Liban?

Ribale Wehbé: Și tineri, și vârstnici. Acum postez pe rețelele de socializare online și primesc numeroase mesaje de la tineri de 11-12 ani, dar și de la persoane de 50-60 de ani. Își exprimă emoții sau îmi cer sfaturi.

Basilica.ro: Beneficiezi de celebritate. Cum te face să te simți?

Ribale Wehbé: Mi se pare frumos. Sunt puține femei în acest domeniu. Așa că-I mulțumesc lui Dumnezeu și pentru acest dar.

Mi-am luat diploma de Muzică Bizantină acum câteva luni și sunt profesoară de Muzică Occidentală și Orientală. Acum, în timp de pandemie, cursurile sunt online și am studenți din întreaga lume.

Basilica.ro: Ce aptitudini sunt necesare pentru a deveni un bun cântăreț de muzică bizantină?

Ribale Wehbé: Darul lui Dumnezeu. Aceasta este baza. Dacă îl ai, poți lucra cu el, poți studia și repeta, poți învăța mai mult. Ascultând muzică nouă și veche, îți vei găsi propriul stil în lumea muzicii bisericești.

Aș încuraja mai multe femei să facă aceasta, dacă Dumnezeu le-a dăruit o voce frumoasă. Dar în acest domeniu este esențial să începi cât mai devreme. În cazul meu, a fost nevoie să acumulez mult pentru a ajunge unde sunt astăzi. Iar muzica orientală a contribuit mult la stilul cântării mele. Ascult cântece și cântări orientale de când eram în pântecele mamei. Este profesoară, iubește copiii și așa ne-a crescut, cu vocea ei frumoasă.

Basilica.ro: Se vorbește mult despre Liban zilele acestea. Ce ar trebui să știm în principal despre țara ta natală?

Ribale Wehbé: În primul rând, vreau să spun că sunt foarte mândră de țara mea. Libanul este o țară minunată, cu o natură superbă. Din nefericire, în ultimii doi ani, situația s-a înrăutățit. Nu este doar o criză financiară, ci și una socială. Când oamenii pierd totul și rămân fără mâncare de pus pe masa familiei, ei se radicalizează.

În afara Libanului, se aud știri despre explozii, ucideri, terorism și că suntem în stare de război. Dar cu siguranță nu acesta este Libanul, libanezii nu sunt așa. Libanezii sunt foarte buni la suflet și faimoși pentru ospitalitatea lor. Roadele pământului și frumusețea naturii din Liban merită văzute măcar o dată în viață. Sunt absolut sigură că Libanul va fi din nou la înălțime, acolo unde îi este locul.

Basilica.ro: Ce ne poți spune despre muzica bizantină din Liban?

Ribale Wehbé: Libanul păstrează tradiția ortodoxă, sau muzica bizantină, tradițională de la Constantinopol, care reprezintă referința pentru întreaga lume.

Dar sigur că, la fel ca peste tot, la fel ca în România, muzica bizantină din Liban are stilurile și compozițiile ei specifice. Și intervalurile muzicale specifice. Putem vorbi, de exemplu, de Glasul al 4-lea și al 7-lea, care sunt în general foarte orientale (teoretic vorbind, la noi, sunt 9 come într-un interval în loc de 10). Intervalurile de la Glasul al 4-lea sunt mai lente, sunetele sunt diferite, ceea ce dă un melos diferit. Numim aceasta maqam.

Și mai avem ceea ce este îndeobște cunoscut ca Stilul Antiohian, simplu și totodată bogat și expresiv, cu o mulțime de intervaluri diferite de muzica bizantină tradițională.

Basilica.ro: Înclini către înnoiri în cântare, sau mai degrabă către păstrarea liniei tradiționale? Și cum te raportezi, personal, la această tradiție milenară?

Ribale Wehbé: Cânt în ambele feluri. Numai cunoscând Tradiția poți inova. Acesta este cumva specificul meu. Mi se spune că mă prind atât stilul tradițional, cât și cel inovativ. Îmi plac ambele. Simt o legătură specială cu fiecare melodie abordată. Sigur că nu tot ce este nou sau inovativ este bun. Nu ar trebui să ne îndepărtăm prea mult de tradiție. Prefer calea de mijloc: stilul tradițional, dar cu acel ceva diferit.

Basilica.ro: Cât de des vizitezi România și ce ți-a plăcut cel mai mult la noi?

Ribale Wehbé: Am fost deja de cinci ori în România și, de fiecare dată când ajung aici, mă îndrăgostesc și mai mult de această țară… Îmi place frumusețea ei, iar oamenii seamănă atât de mult cu cei din țara mea, ospitalitatea și dragostea pe care mi-o arată mă fac să mă simt ca acasă.

România va avea întotdeauna un loc special în inima mea, fiindcă aici a început cariera mea. Aici am fost prima dată solistă într-un concert internațional: la Brașov și nu voi uita niciodată.

Basilica.ro: Muzica bizantină este mai degrabă percepută ca ceva specific bărbaților. Dar tu ai dovedit că darul lui Dumnezeu poate fi deopotrivă împlinit de bărbați și de femei în Biserica Ortodoxă. Cum simți aceste lucruri?

Ribale Wehbé: Nu cred despre mine că am dovedit ceva. Am doar 22 de ani, deci sunt nouă în acest domeniu. Dar înaintea mea au fost – și încă sunt – cântărețe bisericești foarte cunoscute, cu nume influente și cariere remarcabile, precum Gerontissa Mariam Skorda din Grecia. Am avut șansa și onoarea să lucrez cu ea și să o întâlnesc în persoană.

Deasemenea, avem coruri feminine minunate în mănăstiri, care, după părerea mea, sunt mai bune decât unele dintre corurile bărbătești. Astfel că, din punctul meu de vedere, este greșit să vorbim despre un specific bărbătesc sau feminin al domeniului. În fața lui Dumnezeu suntem toți la fel, suntem toți copiii Lui și îl slăvim în același fel. As fi bucuroasă să văd mai multe femei care cântă. În Liban vedem adesea cântărețe bisericești, mai des decât în alte țări, și mi-ar plăcea să văd aceasta peste tot.

Basilica.ro: Care este cel mai important lucru atunci când înveți muzica bizantină și o cânți?

Ribale Wehbé: Răspunsul evident este: învățând teoria și ascultând muzică. În ceea ce mă privește, secretul stă în cuvinte, nu în muzică. Muzica se poate învăța. Este un instrument. Dar ceea ce face diferența este exprimarea cuvintelor pe muzică. Când cântăm, trebuie să exprimăm adevărata semnificație a cuvintelor. Trebuie să punem simțirea în ele.

Iar dacă nu înțelegem semnificația cuvintelor, nu putem mișca oamenii prin intermediul lor. Și atunci, indiferent cât de buni suntem ca muzicieni, nu ne împlinim misiunea. Scopul psaltului este să facă oamenii să se roage. În acest scop trebuie să dăm cuvintelor expresia și mișcarea potrivită, cu ajutorul muzicii, care este veșmântul cuvintelor. Toate se leagă între ele!

Basilica.ro: Cânți în principal muzică bizantină, sau ești interesată și de alte tipuri de muzică?

Ribale Wehbé: Sunt în principal în lumea psalților, dar mă atrage și cântarea orientală. Am cântat în multe concerte locale de muzică arăbească tradițională înainte de începerea crizei în țara noastră. Sunt în continuare interesată de acest tip de muzică. Continui să repet, cântând singură sau ascultând foarte mult.

Chiar cred că tocmai datorită acestei combinații de stiluri (muzică bizantină și muzică arăbească) am ajuns cunoscută în lumea psalților… Cele două se completează reciproc! Am introdus câteva intervaluri și ornamente care nu sunt prea folosite în muzica bizantină așa cum o cunoaștem. Iar aceasta face stilul meu unic, în timp ce cântarea mea orientală este tocmai invers: cu influențe bizantine.

Basilica.ro: Ești tânără și talentată. Ce faci în timpul liber?

Ribale Wehbé: În general, tot muzică! Chiar și în timpul liber găsesc ocazii pentru a învăța mai mult, de exemplu citesc despre muzică. Și sunt o persoană foarte activă. Îmi plac mult gimnastica și joggingul. Mișcarea fizică este vitală pentru sănătatea minții și a corpului.

Îmi mai place să stau cu familia și prietenii. Chiar și când nu pot fi cu ei, deoarece sunt pe drumuri, îi sun și vorbim cu orele.

Basilica.ro: Cum putem fi creștini autentici în ziua de azi? E ușor sau greu?

Ribale Wehbé: Cred că este ușor. Noi facem din aceasta ceva greu. Dumnezeu ne-a dat voința liberă, pentru a putea alege ce facem cu viața noastră. Dumnezeu își dorește lucruri simple de la noi, nu complicate. De exemplu, cât de greu poate fi să dedici cinci minute pe zi pentru o scurtă rugăciune și pentru a-I mulțumi pentru toate? Uneori alegem să nu o facem.

Basilica.ro: Ce mesaj ai pentru publicul tău din România?

Ribale Wehbé: În primul rând, vreau să spun că mă simt binecuvântată că sunt din nou în iubita Românie. Nu doar pentru că îi iubesc frumusețea și oamenii, ci și pentru că aici mereu întâlnesc persoane uimitoare. Sunt realmente impresionată să văd atât de mulți tineri care vin din toate orașele la concertele mele.

Aceasta înseamnă că Îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc și muzica bizantină. Din diverse motive, s-ar putea să să-și urmeze această iubire din cauza anumitor rețineri sau temeri. Mesajul meu pentru ei este: Dacă iubești un lucru cu adevărat, urmează-l! Mergi și învață muzica bizantină! Nu cred că este ceva mai frumos decât să știi cum să-L slăvești pe Dumnezeu!

Carte de vizită: Ribale Wehbé

Are Licența în Educație muzicală și muzicologie de la Universitatea Antonină Baabda – Liban (2020) și Diploma de Muzică bizantină de la Școala de Muzică Bizantină a Arhiepiscopiei Atenei – Grecia (2021). Între timp, își continuă pregătirea în Muzică orientală, cântă la pian și la oud (instrument oriental pentru muzica arăbească). Când nu are concerte, predă Muzică bizantină și orientală.

În 2019, a avut primul concert internațional la Festivalul de la Brașov, unde a cântat împreună cu Părintele Alexandru Grigoraș și psalții greci Vangelis Gkikas și Gerontissa Mariam Skorda. În același an, a înregistrat primul ei CD, Oh my soul, la Brașov, cu finanțare oferită de festival.

În 2021, a susținut concerte în Rusia, România și Austria. În această vară, a fost solistă la Festivalul Diaghilev din Perm, Rusia, și la Festivalul Internațional de la Salzburg, Austria (a suta ediție), în colaborare cu Maestrul greco-rus Theodor Currentzis și orchestra MusicAeterna.