Rică Răducanu, după ce a scăpat de COVID-19: 'E beleaua de pe lume. La 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani'

Fostul portar Rică Răducanu, care a fost internat în spital în ianuarie după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19, a declarat că "boala asta este rea", mai ales pentru persoanele care au şi alte afecţiuni. Răducanu a mai spus că soţia sa, care de asemenea a fost infectată, s-a simţit mai rău din cauza coronavirusului.

"Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome. Sper să scăpăm cât mai repede de această boală. La 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile. Soţia încă nu e foarte bine, a stat o lună în spital", a declarat Răducanu la emisiunea La Măruţă de la Pro TV.

În vârstă de 74 de ani, Rică Răducanu a jucat de 61 de ori în echipa naţională. Fostul internaţional şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Rapid. El a mai evoluat la Sportul Studenţesc, Steaua, FCM Reşiţa şi FC Baia Mare.