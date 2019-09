Ricky Martin așteaptă al patrulea copil: 'Trebuie să vă anunț că suntem însărcinați'

Cântărețul Ricky Martin a anunțat că el și soțul său, artistul vizual Jwan Yosef, "sunt însărcinați", cuplul așteptând cel de-al patrulea copil, potrivit People, potrivit Mediafax.

Ricky Martin a făcut acest anunț sâmbătă, în timp ce participa la un dineu organizat în Washington, ca parte a unei campanii dedicate drepturilor omului.

Cântărețul originar din Puerto Rico, în vârstă de 47 de ani, a primit la acest eveniment un premiu, pentru implicarea sa în promovarea drepturilor comunității LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer) și pentru acțiunile sale caritabile.

"Familia mea este aici", a spus artistul, lăudându-i pe partenerul de viață și pe "frumoșii săi gemeni" Matteo și Valentino, în vârstă de 11 ani, pe care îi crește împreună cu Yosef, în vârstă de 34 de ani.

"Vă iubesc, sunteți cei care îmi dați putere, sunteți surse de inspirație în fiecare zi, mă motivați să merg mai departe", a spus Martin.

Cântărețul a mai vorbit despre fiica sa, Lucia, în vârstă de opt luni, "lumina vieții" sale, care nu a fost prezentă la eveniment.

"Și trebuie să vă anunț că suntem însărcinați", a mai spus Martin, în uralele publicului. "Îmi plac familiile mari" a adăugat acesta.

Martin și Yosef, un artist suedez de origine siriană, au o relație din 2016 și s-au căsătorit în ianuarie 2018.

Ricky Martin, recompensat cu două premii Grammy, este cunoscut pentru hituri precum "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" şi "Nobody Wants to Be Lonely" şi a vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internaţional.

El a anunţat că este homosexual în 2010, în emisiunea celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey, iar, de atunci, a devenit un veritabil model al comunităţii gay, în special în lumea latino-americană.