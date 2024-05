Ringul de dans din filmul 'Saturday Night Fever' s-ar putea vinde cu 300.000 de dolari la licitaţie

Ringul de dans folosit în filmul din 1977 ''Saturday Night Fever'' a fost scos la licitaţie, iar preţul estimat este de circa 300.000 de dolari, relatează The Guardian, potrivit Agerpres.

John Travolta care interpretează rolul italo-americanului Tony Manero, şi-a demonstrat calităţile de dansator pe acest ring multicolor şi în ritmurile coloanei sonore semnate de trupa Bee Gees şi care include melodii precum ''How Deep is Your Love'', ''More Than a Woman'', ''Open Sesame'' şi ''Stayin' Alive''.

Ringul este depozitat în trei cărucioare de producţie, două lăzi şi un container de transport şi este vândut în cadrul unei vânzări a casei Julien's Auctions în colaborare cu Turner Classic Movies (TCM).

Printre cele 1.300 de loturi scoase la vânzare se mai află un prototip al chivotului legământului folosit în pelicula ''Raiders of the Lost Ark'' (1981), din seria Indiana Jones, cu o valoare stimată la o sumă cuprinsă între 50.000 şi 70.000 de dolari.

Caseta aurită este scoasă la vânzare de Peter Stoltz, un artist de efecte vizuale, după ce anterior i-a permis fiului lui să o prezinte în versiunea de la televiziunea americană a programului Antiques Roadshow. Un expert din cadrul programului, James Supp, a estimat că obiectul valorează între 80.000 şi 120.000 de dolari.

Elementul de decor folosit în filmul realizat de Steven Spielberg este deţinut de Lucasfilm Archives.

Pasionaţii de film pot de asemenea să cumpere costume şi obiecte de colecţie care au fost folosite în comedia realizată de fraţii Coen ''The Big Lebowski''.

Tricoul şi pantalonii scurţi pentru bowling purtaţi de Jeff Bridges pe când interpreta personajul The Dude, precum şi costumul din şase piese purtat de John Turturro pentru rolul Jesus Quintana au un preţ estimativ cuprins între 100.000 şi 200.000 de dolari.

Când va avea loc licitația

O parte din încasări vor fi donate iniţiativei No Kid Hungry a organizaţiei de caritate Share Our Strength.

''De la ringul de dans din 'Saturday Night Fever' la chivotul legământului din 'Raiders of the Lost Ark' la costumele pentru bowling din 'The Big Lebowski', licitaţia Hollywood Legends îşi merită cu adevărat numele'', a spus David Goodman, directorul Julien's Auctions.

''În vara aceasta echipele noastre au asamblat o colecţie uimitoare de peste 1.300 dintre cele mai faimoase şi recognoscibile artefacte din cultura populară şi care reflectă cel mai bun management de pe piaţa colecţionabilelor hollywoodiene''.

Licitaţia, care va ţine patru zile şi se va desfăşura online şi live, intitulată ''Hollywood Legends: Danger, Disaster and Disco'', va avea loc în perioada 12-15 iunie.