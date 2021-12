Rivalitatea CFR-FCSB degenerează la TV - Mihai Stoica îl atacă pe Dan Petrescu: 'Băi, eşti de-o viaţă în fotbal. Tu nici acum nu ştii'

Mihai Stoica a declarat, sâmbătă, la Telekom Sport, că Dan Petrescu a spus “enormităţi” atunci când a vorbit despre faptul că echipele ar trebui să fie lăsate să înregistreze mai mulţi jucători.

”Siderat sunt. Băi, eşti de-o viaţă în fotbal. Tu nici acum nu ştii ce înseamnă o listă? Păi de ce l-ai adus pe Culio? Pe care listă? Tu vrei să bagi orice jucător. Te dezafiliază UEFA. El nici măcar atâta lucru nu ştie. N-am văzut niciodată... să spui atâtea enormităţi. Cluburile trebuie să-şi crească jucători, să aibă jucători formaţi la asociaţia naţionala. Ferească Dumnezeu! Eu nu înţeleg cum cineva care e în fotbal de o viaţă... Păi, hai să facem porţile mai mici, careul mai mare. Te doare capul! Este ceva... nu poţi să dai replică unor asemenea enormităţi. Eu am 7 calificări în primăvara europeană, asta înseamnă că am jucat meciuri până ne-am plictisit. Cum să spui aşa ceva? Amânaţi-mi meciuri, o să fie Omicron... Doamne, Doamne! Mi-e milă de Cristi Balaj. Balaj trebuie să-i explice nişte chestii”, a spus Stoica, potrivit telekomsport.ro, potrivit news.ro.

El a precizat că Petrescu este un antrenor de mare valoare, dar a spus “inepţii”. “Dacă nimeni până acum n-a ştiut... cum să nu pricepi nimic din fotbal? Fotbalul are nişte regulamente care trebuie respectate. Îţi dai seama, Butean şi Hoban îi lipsesc lui Petrescu acum. Cum să spui numai şi numai enormităţi? Deci, n-are nicio logică în ce spune, dar nicio logică. E groaznic! Ăsta e antrenorul echipei care conduce fotbalul românesc. Bineînţeles că spune multe despre fotbalul românesc. E un antrenor de mare valoare, nu poate să spună aşa ceva fără să fie amendat. Amendat la modul că i se comentează declaraţiile. Chestiile astea sunt nişte bazaconii mari de tot. Te faci de râs când spui asemenea inepţii, se uită lumea la tine, te faci de râs. Cum să fie lista cât de mare? Lista e listă. Creşte jucători şi fă-ţi lista B, cum are Hagi. Noi acum ne-am învăţat lecţia. Facem lista B, nu mai împrumutăm pe nimeni, iar echipa a doua va promova probabil în Liga 2. Şi aşa n-o să mai avem o situaţie ca la meciul cu Mioveni”, a adăugat Stoica.

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că în contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca grupările din Liga 1 să fie lăsate să aibă pe listă câţi jucători vor. “Mi se pare incredibil că e pandemie şi noi nu putem să folosim ce jucători vrem. Păi dacă e pandemie şi cazurile sunt aşa de mari lăsaţi să avem câţi jucători vrem în lot şi să folosim pe cine vrem. Pentru toate echipele să fie aşa. Noi avem 20 de meciuri în plus. Lăsaţi lotul liber, e pandemie, fiecare să folosească. Omicron am înţeles că vine din ianuarie în România. Toate echipele trebuie să aibă jucători. O să se amâne iar meciuri. Lăsaţi-ne să avem jucători câţi vrem. Este normal, e pandemie. Noi cred că nu ştim în România că suntem în pandemie, la fotbal. Trebuie să se trezească toţi. Lăsaţi-ne să jucăm cu ce vrem! Eu zic adevărul. Zic de VAR de 2-3 ani, am fost singurul care a ţipat, acum toată lumea ţipă de VAR. Cu schimbările, la fel... Nu înţeleg de ce nu se fac aceste lucruri”, a spus Petrescu.

El a precizat că speră să se reglementeze problema listelor de jucători. “Dar şi în viitor pentru ianuarie o să fie multe probleme de covid şi nu o să se joace jocuri. Echipele care au lot, de ce să nu joace? Toată lumea a zis că l-a dat afară pe Tahiri sau pe Fofana. Păi nu i-am dat afară, îmi place de băieţii ăştia, dar dacă nu pot să-i folosesc.. Sper din tot sufletul să se reglementeze acest lucru, să fie lăsate echipele să pună câţi jucători vor pe listă”.