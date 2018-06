Robbie Williams crede că suferă de autism sau de sindromul Asperger

Robbie Williams crede că ar putea suferi de sindromul Asperger şi a mărturisit că simte că ceva lipseşte la el, informează vineri Press Association, Potrivit Agerpres.

Interpretul hit-ului ''Angels'' a menţionat mai demult că s-a confruntat cu depresia şi anxietatea şi a povestit de asemenea detalii despre lupta sa cu drogurile şi abuzul de alcool.Cântăreţul, în vârstă de 44 de ani, a explicat că în capul lui se dă ''o muncă destul de grea''.''Ceva lipseşte în mine, am lacune mari'', a declarat el într-un interviu acordat Radio 2. ''Poate (fi) Asperger sau autism. Nu ştiu în ce spectru mă aflu, dar ceva este", a adăugat el."Am o compulsie interesantă, dependenţă, boală mintală aş putea spune'', a declarat fostul membru al trupei Take That, completând: ''Aş fi suferit de asta (indiferent) dacă eram starul pop Robbie Williams, sau muncitorul Robbie Williams".Robbie Williams este căsătorit cu actriţa americană Ayda Field, în vârstă de 39 de ani, cuplul având împreună doi copii, o fetiţă de 5 ani, Teddy, şi un băieţel de 3 ani, Charlton.Joi, muzicianul a fost protagonistul unei apariţii surpriză în cadrul unui concert susţinut la Amsterdam de starul pop britanic Ed Sheeran, notează sursa citată.

La începutul acestei luni, Williams a declanşat o controversă după ce a făcut un gest obscen la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2018, arătând degetul mijlociu spre camera de filmare, în timpul transmisiunii în direct.



Sindromul Asperger este o formă de autism, ce include tulburări în privinţa interacţiunilor sociale şi a posibilităţilor de comunicare. Iniţial, Hans Asperger a descris acest sindrom ca pe "o psihopatie autistică" dar, după moartea sa în 1980, boala a primit numele savantului austriac, încheie AFP.