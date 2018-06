Piese rare şi melodii needitate semnate de Joe Strummer vor fi lansate în toamnă

O compilaţie intitulată ''Joe Strummer 001'', care va conţine piese rare şi melodii needitate până în prezent semnate de Joe Strummer, fostul lider al formaţiei britanice Clash, va fi lansată la 28 septembrie, a anunţat vineri casa de discuri PIAS, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Antologia cuprinde întreaga perioadă solo a lui Strummer, atât cea pre-Clash, când muzicianul a cântat alături de 101'ers, cât şi cea post-Clash, în care artistul a activat în trupa The Mescaleros. Produsul nu va conţine, însă, niciun titlu al formaţiei Clash, grup emblematic al mişcării punk britanice.



Dintre cele 32 de titluri propuse, doisprezece sunt inedite, iar douăzeci sunt piese rare.



Printre materialele needitate până în prezent se numără o versiune demo a piesei ''This Is England'', al cărei titlu iniţial a fost ''Czechoslovak Song/Where Is England'', o versiune demo solo a ''Letsagetabitarockin'' datând din 1975, extrase din filmul ''Sid & Nancy'', ''Rose Of Erin'', ''The Cool Impossible'' şi ''London Is Burning'', unul dintre ultimele cântece pe care artistul le-a înregistrat înainte de moartea sa, în 2002, la vârsta de 50 de ani.

După decesul lui Joe Strummer familia sa a constatat că muzicianul îşi arhivase cu atenţie întreaga sa operă. Peste 20.000 de obiecte, de la notiţe de mână până la casete audio înregistrate au fost recenzate şi depuse într-un fond gestionat de văduva sa, cunoscută sub numele Luce.



Compilaţia, care va conţine o carte cu date personale despre Strummer, va fi lansată în cinci ediţii Deluxe, dublu CD şi viniluri cvadruple.



Formaţia punk rock britanică The Clash a activat din 1976 până în 1986.