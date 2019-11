Cântărețul britanic Robbie Williams va lansa un nou album anul acesta, al 13-lea de studio din cariera sa, care va fi o continuare a "The Heavy Entertainment Show", materialul discografic apărut în 2016, potrivit contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Anunțul despre noul album a fost făcut după ce Robbie Williams a semnat un contract cu Universal Music Publishing Group (UMPG).

Recent, starul britanic a anunțat că va lansa și primul său album de Crăciun, pe 22 noiembrie.

Materialul discografic "The Christmas Present", format din două discuri, "Christmas Past" și "Christmas Future", va include atât piese originale, cât și coveruri. Printre duetele anunțate pentru acest material discografic se numără unele cu cântăreții Bryan Adams, Rod Stewart, Jamie Cullum, cu pugilistul Tyson Fury, cu tatăl lui Robbie Williams, Peter Conway, dar și cu fiica starului, Teddy, în vârstă de 7 ani.

În vârstă de 45 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium". În 2010, Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011.