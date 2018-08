Robert Cazanciuc îi răspunde lui Gigi Becali: Posibil ca informații cu rol de calmare să fi fost livrate deținuților 'scriitori'

Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, susține că nu a avut discuții cu nimeni despe Gigi Becali, menționând, referitor la condițiile din închisori, că Dacian Cioloș nu a susținut, în calitate de comisar european, inițiativa de modificare a bugetului UE pentru finanțarea construcției de penitenciare. Reacția vine după ce omul de afaceri George Becali, în contextul unei discuții despre condițiile de detenție din România, a declarat că fostul ministru Liviu Pop i-ar fi spus, în timp ce era în închisoare, că nu este agreat de Robert Cazanciuc.

"Penitenciarele românești, George Becali și a noua poruncă!

Urmăresc de doua zile, cu tristete, știrile despre decesul in penitenciar al unui fost magistrat.

Fără a intra in detaliile condamnării judecătorului, decesul acestuia readuce in atenția opiniei publice situația penitenciarelor din Romania.

Gestionarea penitenciarelor și riscurile asociate sunt teme ce se regăsesc, din păcate, in multe state membre ale Uniunii Europene.

Tocmai aceasta problema transfrontalieră a făcut ca in 2015 inițiativa mea ca ministru al justiției de a solicita împreuna cu omologul italian modificarea bugetului UE pentru a putea finanța construcția sau reconstrucția de penitenciare, sa fie semnată de alți zece miniștri ai justitiei.

Nu a fost, din păcate, susținută in 2016 de fostul comisar european Cioloș, preocupat mai degrabă sa nu supere pe cineva de la Bruxelles, decât sa folosească aceasta oportunitate unica, de a promova o inițiativa plecată din Romania ca politica europeană.

Doua sunt condițiile fundamentale pentru a imbunătăți conditiile de detenție: finanțarea corespunzătoare a administratiei penitenciarelor- infrastructura și personal - și o politica penală adecvată.

2015 și 2016 ( cu buget format in 2015 ) au reprezentat anii cu cele mai mari resurse financiare pentru investiții alocate penitenciarelor, intr-un proiect care a vizat fiecare unitate in parte, pornind de la necesitatea înlocuirii cazarmamentului, până la infrastructura propriu -zisa si chiar închiderea acelor penitenciare in care condițiile erau la limita supravieturii și construirea, in locul lor, a altora noi.

Cu toate hibele actualului Cod penal, care prevede pedepse mai mici pentru infracțiunile comune, intrarea lui in vigoare la 1 februarie 2014, precum și măsurile luate in ultimul an ca urmare a deciziei pilot CEDO, pentru a evita plata unor despăgubiri uriașe din partea României, au condus la reducerea numărului deținuților de la 34.000 când am preluat mandatul de ministru la 22.000 astăzi.

Pentru ca sistemul penitenciar sa răspundă la nevoia societății de a-i custodia pe cei care au săvârșit fapte penale și de a le da o șansa reala de reintegrare socială, PSD, prin programul de guvernare, nu și-a propus sa mărească numărul de penitenciare, ci sa imbunătățească condițiile prin reabilitare, acolo unde este posibil, și prin înlocuire, acolo unde este necesar.

In dezbaterea despre sistemul penitenciar și profitând de decesul unui om, a intervenit dl George Becali, povestind cum fostul premier Victor Ponta și fostul ministru Liviu Marian Pop i-ar fi comunicat ca nu-și poate valorifica drepturile de deținut pentru ca m-as fi împotrivit eu.

La o lectura pe care o poate face orice deținut asupra legislației sistemului penitenciar este lesne de observat ca ministrul justitiei nu are nici o atribuție privind procedurile de valorificare a drepturilor deținuților.

Nu-mi amintesc sa fi avut vreodată vreo discuție cu cineva despre deținutul George Becali, preocuparile mele ca ministru fiind legate de imbunatatirea conditiilor pentru toti cei aflati in custodia statului!

Există posibilitatea ca informații cu rol de calmare să fi fost livrate deținuților “scriitori “: “noi vrem sa ai drepturi in plus, dar nu e de acord ministrul”.

Rămâne ca foștii mei colegi de guvern sa-l ajute pe domnul Becali să nu încalce a noua poruncă!", scrie Robert Cazanciuc.