Robert Cazanciuc: PSD propune un program guvernamental de industrializare pe bază de licenţă

PSD propune un program guvernamental de industrializare pe bază de licenţă cu ajutorul căruia România, în loc să cumpere medicamentul anti-COVID Remdesivir, ar putea să achiziţioneze licenţa şi să îl producă, a declarat miercuri preşedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, potrivit Agerpres.

"Guvernul actual a eşuat în gestionarea pandemiei. Nu are răspunsuri. Nu are soluţii pentru problemele de azi. Cu siguranţă nu va avea soluţii pentru problemele de mâine. E nevoie de un Guvern nou care să vină cu soluţii curajoase. PSD a început să prezinte soluţiile pentru o nouă guvernare. Există răspunsuri rapide la problemele pandemiei. Iată una dintre ele: PSD propune un program guvernamental de industrializare pe bază de licenţă. Cum ne poate ajuta acest program în pandemie? De exemplu, în loc să cumpărăm medicamentul anti-COVID Remdesivir, am putea să cumpărăm licenţa şi să îl producem noi, aici în România. L-am produce mai ieftin, am crea locuri de muncă şi am creşte industria naţională de medicamente. Ungaria şi Bulgaria au făcut deja acest lucru. Ar putea şi România", a spus Cazanciuc, într-un mesaj video pe Facebook.

El a adăugat că programul propus de PSD ar permite ţării noastre să devină producător de kituri de testare şi de tratamente integrale anti-COVID.

"Avem soluţii! Este nevoie de o nouă guvernare care să ştie să le aplice", a arătat acesta.