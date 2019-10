Robert De Niro descrie cobabirarea cu Al Pacino și Joe Pesci: A fost 'ceea ce ne-am dorit dintotdeauna'

Robert De Niro a mărturisit că a lucra împreună cu Al Pacino şi Joe Pesci la cel mai recent film al lui Martin Scorsese a fost ''ceea ce ne-am dorit dintotdeauna'', relatează luni Press Association, potrivit Agerpres.

''The Irishman'', o elegie cu gangsteri, îl reuneşte pe regizorul laureat cu Oscar Martin Scorsese cu Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel şi marchează prima colaborare a cineastului cu Al Pacino.

Ambiţiosul proiect a avut nevoie de mai bine de 10 ani pentru a deveni realitate şi utilizează efecte speciale inovatoare pentru a-i întineri pe actori într-o povestea care se desfăşoară pe parcursul a 40 de ani. De Niro, care interpretează rolul lui Frank Sheeran, cel la care se referă titlul peliculei, a spus că a avut mereu încredere că, în cele din urmă, proiectul va deveni realitate.

"Cartea mi s-a părut minunată'', a declarat actorul american pentru Press Association înaintea premierei filmului în cadrul Festivalului de Film de la Londra (BFI).

''Lucram la un alt scenariu şi am spus 'vreau să citesc 'I Heard You Paint Houses' pentru documentare pentru că am auzit că e bună; protagonistul, experienţa acestui tip". "Am citit-o şi am spus: 'Marty, trebuie să citeşti cartea asta' şi aşa a început totul'''. "Eu, Al, Joe Pesci, a fost tot ceea ce ne-am dorit dintotdeauna şi a devenit realitate", a adăugat actorul.

Reflectând asupra modalităţii în care filmul abordează procesul îmbătrânirii, De Niro a spus: ''Cred că oamenii devin mai cuminţi''.

Pacino, care îl interpretează pe liderul de sindicat Jimmy Hoffa, a spus că a avut loc o lectură de grup a scenariului la circa cinci ani de la debutul proiectului, moment în care a început să creadă că filmul se va materializa.

"Când s-au întâlnit şi au început să pună lucrurile cap la cap, cred că a fost cu 10 ani în urmă", a declarat actorul pentru Press Association. "După ce au început să-l pună cap la cap, l-am văzut evoluând şi a fost bine realizat, scenariul, scriitura şi Marty Scorsese, toate la un loc". "Îţi dai seama când ai un scenariu cu potenţial". "Mai întâi a fost Marty, apoi a venit scenariul finalizat, iar lucrurile au început să se întâmple, iar asta a durat o vreme", a spus el.

Keitel, care a mai colaborat cu Scorsese la pelicule precum ''Mean Streets'' şi ''Taxi Driver'', îl interpretează pe gangsterul Angelo Bruno şi a spus că vede acest film ca pe un amestec al creaţiilor anterioare ale lui Scorsese. "Cred că are toate ingredientele fiecăruia dintre filmele sale, despre politică, despre fericire, despărţire, sunt numeroase teme similare cu multe dintre operele sale", spus actorul.

Referindu-se la modalitatea în care filmul abordează tema timpului, Keitel a adăugat: "Tema aceasta este atât de prezentă în viaţa de zi cu zi pentru mine, toţi cei pe care îi ştiu, tinerii care îşi trăiesc viaţa, după care îmbătrânesc, zâmbesc pentru că mi se pare vesel, iar toată lumea moare''.