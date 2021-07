Robert Glinţă este încrezător și motivat pentru Jocurile de la Tokyo

Înotătorul Robert Glinţă a declarat într-un interviu pentru AGERPRES că aşteptările pe care lumea sportului românesc le are în ceea ce priveşte câştigarea unei medalii olimpice îi dau foarte multă încredere şi motivaţie pentru Jocurile de la Tokyo.

El îşi doreşte ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo să facă tot ce îi stă în putere pentru a deveni "cea mai bună versiune" a sa, pregătindu-se în ultimii doi ani doar cu gândul la aurul olimpic.

Primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo a afirmat că David Popovici, după ultimele rezultate obţinute la Campionatele Europene de juniori a devenit un pretendent la câştigarea unei medalii olimpice.Portdrapel al delegaţiei României la festivitate de deschidere a Jocurilor Olimpice, Glinţă s-a arătat onorat de această ipostază.Campionul european la nataţie spune că nu a fost dezamăgit de amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice, încercând să privească partea plină a paharului, că a avut mai mult timp de pregătire pentru întrecerea supremă.Referitor la restricţiile impuse de autorităţi în timpul desfăşurării întrecerii, Glinţă a spus că la Tokyo vor avea câştig de cauză sportivii care vor reuşi să se adapteze cât mai uşor.AGERPRES: Nataţia românească are patru sportivi la Jocurile Olimpice, e mult, e puţin? Cum vezi tu lucrurile?Robert Glinţă: Se putea şi mai bine, dar în acelaşi timp se putea şi mai rău. Aşa că, de bine de rău, eu sunt bucuros că suntem şi aceştia. Suntem trei băieţi care ne-am calificat oficial cu barem şi încă o fată care a fost invitată oficial de către federaţia internaţională. Dacă nu mă înşel, la ediţia precedentă, la Rio, am fost cinci băieţi şi o fată, acum suntem trei băieţi şi o fată. Dar în condiţiile actuale, de pregătire, de interesul şi investirea de care avem parte în sport în general în România şi în nataţie, este îmbucurător că suntem atâţia calificaţi şi cu şanse la medalii. Cel puţin acum, după rezultatele pe care le-a obţinut David Popovici în ultima perioadă are potenţial de medalii. David Popovici a obţinut nişte rezultate uluitoare, este de-a dreptul fantastic ceea ce a reuşit să obţină la Campionatul European de juniori.AGERPRES: Ce aşteptări ai de la această ediţie a Jocurilor Olimpice?Robert Glinţă: În ceea ce mă priveşte pe mine, scopul meu este clar, să îmi depăşesc propriul meu timp de record personal şi naţional pe care l-am avut la Campionatul European, când am reuşit să devin campion european. Acel timp a fost unul foarte bun, îl îmbunătăţisem la vremea respectivă cu jumătate de secundă şi în continuare pe mine mă interesează progresul personal. Desigur raportându-mă la ceilalţi concurenţi va fi o competiţie foarte foarte puternică. Intru în competiţie cu al zecelea timp înotat în ultimul an aşa că va fi o competiţie foarte strânsă. Dar ştiţi cum e, concurenţa naşte performanţă şi tocmai datorită acestui fapt ceilalţi concurenţi m-au făcut să ţin şi eu ştacheta ridicată, să fac tot posibilul să fiu cea mai buna versiune a mea în fiecare zi în pregătire şi să le ţin piept pretendenţilor la titlul de campion olimpic. Indiferent de cât de greu va fi acest lucru, până la urmă vreau să ştiu că am făcut tot ce mi-a stat în putere să obţin cel mai bun rezultat de care sunt capabil şi să mă bucur în primul rând de competiţie. Pentru că dacă voi în nota cu zâmbetul pe buze cu siguranţă performanţa va fi mai bună.AGERPRES: Nu mi-ai spus nimic despre o posibilă medalie, eşti superstiţios?Robert Glinţă: Doamne ajută! Vă daţi seama că eu îmi doresc cel mai mult ca toată munca să fie încununată cu succes printr-o medalie câştigată la această ediţie a Jocurilor Olimpice. În toţi aceşti ani de pregătire, cel puţin în ultimii doi ani, m-am antrenat numai şi numai cu gândul la medalia de aur, pentru că ştiu cât de greu este de obţinut, tocmai datorită competiţiei foarte puternice. Ştiu cât de greu este de atins acest titlu de campion olimpic şi vă daţi seama că mi-o doresc foarte mult şi ţinta mea este să câştig medalia de aur. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla, eu vreau să fac tot ce ţine de mine. Sunt foarte mulţumit de felul în care a decurs pregătirea în ultimii doi ani care s-au scurs în favoarea performanţei. Am reuşit să şi confirm la Campionatele Europene şi sunt încântat de trendul în care mă aflu. Rămâne ca la această ediţie a Jocurilor Olimpice să execut foarte bine ceea ce am pus la punct. Rămân foarte concentrat pe ceea ce eu am de făcut, nu încerc să mă las dus de val, nici de concurenţi, nici de presiunea unei medalii, ci pur şi simplu să execut cât mai bine posibil. Şi, indiferent de rezultatul pe care îl voi obţine, vreau să ştiu că a fost maximum posibil pe care l-am putut atinge la această ediţie.AGERPRES: Apropo de presiune, lumea sportului românesc te vede ca pe un pretendent la medalie, simţi o presiune din acest punct de vedere?Robert Glinţă: Cu siguranţă, cel puţin în ultima vreme am obţinut această atenţie, am simţit aceşti ochi aţintiţi spre mine, dar dorinţa cea mai mare tot a mea este de a câştiga o medalie, indiferent de presiunea care se pune pe mine. Îmi trag foarte multă încredere şi motivaţie din această presiune, încerc să mă folosesc de aceste aşteptări pe care le au oamenii de la mine, încerc să nu îi dezamăgesc. Încerc să aduc bucurie în inimile tuturor celor care cred în mine, au crezut de-a lungul anilor şi sper să vadă nişte rezultate deosebite la aceste Jocuri Olimpice. Dar eu încerc să nu mă las deloc perturbat de această presiune şi să o controlez, să mă folosesc de ea.AGERPRES: Te onorează faptul că vei fi portdrapelul României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice?Robert Glinţă: Cu siguranţă, a fost o veste la care nu mă aşteptam. O voi onora cu cea mai mare mândrie şi bucurie, o voi face cu toată capacitatea mea de a o face cât mai frumos în faţa tuturor românilor şi telespectatorilor care vor urmări cu sufletul la gură defilarea delegaţiei României pe arena din Tokyo şi performanţele noastre la Jocurile Olimpice.AGERPRES: Să ne întoarcem un pic în timp, spune-mi dacă ai fost dezamăgit de amânarea acestei ediţii a Jocurilor Olimpice şi dacă te-ai gândit că s-ar putea să fie anulată.Robert Glinţă: Eu întotdeauna am stat în gardă, aveam întotdeauna în cap ideea că este posibil să fie anulată această ediţie a Jocurilor Olimpice. Nu a fost niciun stres, nicio îngrijorare, dar nici o bucurie, pur şi simplu a fost o chestiune de gestionare, de adaptare a acestor noi condiţii de desfăşurare a Jocurilor Olimpice, de recalculare a traseului, aşa cum face GPS-ul, indiferent de cum va arăta acest traseu. Dimpotrivă, când am auzit că Jocurile Olimpice vor fi amânate cu un an am încercat pe cât posibil să mă folosesc în scop pozitiv de acest aspect şi să mă folosesc de acest an în plus de pregătire să mă prezint la un nivel mai bun, să fiu într-o formă mai bună decât puteam fi la o eventuală ediţie a Jocurilor Olimpice în 2020. Cu siguranţă am pus la punct mult mai multe lucruri, mult mai multe aspecte şi voi avea parte de un rezultat mai bun în 2021 decât dacă aş fi participat în 2020.AGERPRES: Crezi că această ediţie va fi marcată de pandemia de Covid-19?Robert Glinţă: Cu siguranţă, dar şi în acest caz nu mă voi lăsa deloc tras în jos pe acest aspect probabil negativ pentru mulţi. Cred că va fi o chestie de cine se adaptează cel mai bine la aceste condiţii neobişnuite de desfăşurare a Jocurilor Olimpice. Eu cred că stau foarte bine la capitolul adaptare, am mai trecut anul trecut printr-un turneu, într-o bulă, chiar o perioadă de două săptămâni şi jumătate am stat într-o cameră de hotel din cauza Covid-ului. Aşa că sunt cumva obişnuit şi călit la aceste condiţii mai stricte. Până la urmă, prioritatea principală este competiţia, indiferent de ceea ce se întâmplă în stânga şi în dreapta mea. Absolut toţi sportivii care vor fi prezenţi acolo vor avea parte de exact acelaşi tratament şi va fi o chestie de cine reuşeşte să se adapteze la aceste condiţii de desfăşurare. Pe mine nici măcar nu mă interesează de câte ori o să fiu testat, dacă vor fi spectatori sau nu, pentru că am în vedere strict performanţa, ceea ce am eu de făcut, ceea ce eu pot controla pentru a reuşi să ajung la performanţa cât mai bună pe care o urmăresc.AGERPRES: Ce le transmiţi românilor care îţi vor ţine pumnii strânşi din faţa televizoarelor?Robert Glinţă: În primul rând le mulţumesc pentru toată susţinerea şi aprecierea, pentru tot devotamentul lor în susţinerea delegaţiei sportivilor români la aceste Jocuri Olimpice. Şi din partea mea voi încerca să aduc bucurie şi satisfacţie în ochii celor care vor privi cu sufletul la gură evoluţiile noastre la Tokyo.La competiţiile de înot din cadrul Jocurilor Olimpice de la Rokyo, România va fi reprezentată de Robert Glinţă (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate), David Popovici (100 m liber) şi Bianca Costea.Lotul României pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) cuprinde 101 sportivi, 46 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive.Reprezentanţii României vor concura la înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul şi tenis.