Robert Negoiță, atac INCENDIAR la Viorica Dăncilă: Mă îngrijorează! Este o persoană slabă

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță,suspendat din PSD, susține că președintele PSD, Viorica Dăncilă, este urmată de parlamentarii PSD doar din interes, iar personajele care joacă pe scena politică sunt hilare. Negoiță se întreabă cât de slabi sunt cei din opoziție, dacă au ajuns să fie bătuți de Viorica Dăncilă.

”Așadar, alegerea dlui Teodor Meleșcanu punctează o victorie pentru doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Practic, singură contra unei armate de opozanți doamna Viorica Vasilica a reușit să își impună “omul” pe cea de-a doua funcție din Stat. Abil, am putea crede. Dar nu este vorba doar de atât, fiindcă lucrurile trebuie privite în profunzime. Și aici apare îngrijorarea.

Am fost și eu parlamentar, dar nici nu e nevoie să fi fost senator sau deputat, ca să ne dăm seama că oamenii au tendința de a se alia cu cei care au șanse să câștige ceva. Ce ne spune asta? Că doamna Premier Viorica Vasilica Dăncilă este 100% potrivită pentru funcțiile pe care le deține și pentru cea la care aspiră? Că este liderul mult așteptat al unui partid care și-a pierdut atât direcția, cât și mulți dintre oamenii de bază, capabili, în favoarea unor executanți buni la memorat ceea ce au de spus? Că opoziția se joacă de-a opoziția riscând în acest joc stabilitatea și mai ales viitorul economic al unei țări în care deja se resimt numeroase probleme? Că declarațiile vitejești se fac doar de fațadă și că, de fapt, toată lumea vrea să mai tragem un pic de timp și vedem ce o mai fi?

Oricare ar fi răspunsul, pe mine personal, situația actuală mă îngrijorează. La fel și actuala clasă politică. Și, sincer, dacă nu ar fi ceva real, poate ne-am putea și amuza. Poate ni s-ar părea hilară situația unor personaje, poate am râde cu poftă de comedia creată de unele evenimente, poate am savura jocul destul de simplist. Dar, nu, nu e o piesă de teatru. Este realitatea și este în joc, așa cum am spus mai devreme, viitorul țării noastre. Păcat! Dar nu e încă târziu...

Părerea mea despre doamna Viorica Vasilica Dăncilă o știți. O persoană slabă și fără acele calități care să o recomande pentru pozițiile pe care le ocupă. Cât de slabi să fie cei din opoziție de au fost bătuți de doamna Viorica Vasilica?”, scrie Robert Negoiță.