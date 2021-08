Robert Plant şi Alison Krauss au încheiat înregistrările la un nou album, Raise The Roof

Robert Plant şi Alison Krauss au încheiat înregistrările la un nou album, realizat împreună după mai bine de un deceniu de la lansarea apreciatului lor LP ''Raising Sand'', relatează contactmusic.com joi.

Cei doi artişti au anunţat că noul lor album, ''Raise The Roof'', va fi disponibil începând de la 19 noiembrie prin intermediul Warner Music.

Discul va fi lansat la 14 ani după prima lor colaborare de studio, ''Raising Sand'', care a fost recompensat cu cinci premii Grammy.Una dintre piesele care figurează pe noul album este ''Can't Let Go'', scrisă iniţial de cantautorul american Randy Weeks, preluată de mai mulţi muzicieni, în special de Lucinda Williams, pe albumul său din 1998 ''Car Wheels On A Gravel Road'' recompensat cu Grammy.''Raise The Roof'' a fost produs de T Bone Burnett şi include mai mulţi muzicieni invitaţi, precum bateristul Jay Bellerose, chitariştii Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell şi Buddy Miller, basiştii Dennis Crouch şi Viktor Krauss şi alţii.Discul conţine 12 melodii scrise, printre alţii, de The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Merle Haggard sau Allen Toussaint, în timp ce piesa ''High and Lonesome'' este un cântec original semnat de Plant şi Burnett.Robert Plant, solist şi membru al formaţiei rock britanice Led Zeppelin, pe care a fondat-o în 1968 alături de Jimmy Page, John Paul Jones şi John Bonham, a declarat că fanii vor fi surprinşi de piesele alese de el şi Alison Krauss pentru acest album şi de interpretarea lor. ''Este o vacanţă - locul perfect pe care nu te-ai aştepta să-l găseşti'', a spus artistul în vârstă de 72 de ani.După lansarea noului album, Plant şi Krauss intenţionează să plece din nou împreună în turneu în 2022.