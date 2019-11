Robert Redford a criticat preşedinţia lui Donald Trump: 'un atac de tip dictatorial' asupra Americii

Veteranul Hollywood-ului Robert Redford a criticat preşedinţia lui Donald Trump şi a avertizat că Statele Unite ale Americii trebuie să iasă de pe "drumul spre dezastru" pe care s-au înscris, relatează miercuri Press Association, potrivit Agerpres.

Actorul şi regizorul în vârstă de 83 de ani l-a acuzat pe Trump că a lansat "un atac de tip dictatorial asupra a tot ce înseamnă America" şi că transformă ţara într-o "monarhie sub acoperire".Redford precizează, într-un articol publicat pe platforma THINK a canalului NBC News, că nu este în favoarea destituirii lui Trump, ci face în schimb apel la schimbare "prin puterea voturilor".

"Ceea ce se întâmplă astăzi este profund îngrijorător. În loc de am ajuns să fim definiţi ca ", scrie Redford, care le reproşează liderilor "din ambele tabere" că le lipseşte "curajul fundamental de a trece peste liniile politice pentru a face ce e bine pentru poporul american".



Robert Redford menţionează în articol că, deşi nu a fost opţiunea sa pentru Casa Albă, a încercat să-i "dea o şansă" lui Trump, însă acesta "a început aproape imediat" să-l dezamăgească şi să-l alarmeze. "Şi nu cred că sunt singurul în această situaţie", adaugă actorul şi regizorul recompensat în 2001 cu Oscarul pentru întreaga carieră, cunoscut pentru rolurile sale din filme ca "Butch Cassidy And The Sundance Kid" sau "Desculţ în parc" şi fondator al festivalului de film Sundance.



Redford lansează în final un apel către alegătorii americani în perspectiva alegerilor din noiembrie anul viitor, subliniind că peste 11 luni vor avea "şansa reală de a pune nava pe făgaşul cel bun şi a evita dezastrul care se prefigurează".