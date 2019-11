Robert Sighiartău, gest de solidaritate cu diaspora: 'Am votat pentru o Românie care se desprinde definitiv de trecutul urât al comunismului'

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a votat sâmbătă în diaspora, la Madrid. Sighiartău a afirmat că a votat pentru o Românie în care să poată să îşi crească copiii şi o României care se desprinde de comunism.

“Am venit la Madrid din solidaritate pentru românii care au votat de-a lungul timpului şi au parcurs zeci de kilometri chiar sute să voteze pentru un viitor mai bun în ţara lor. Am votat cu speranţa că tinerii îşi pot croi un viitor acolo, acasă în România. Am ales cu speranţa că la un moment dat părinţii, cunoştinţele, rudele care sunt în diaspora, peste 6 milioane, se vor întoarce înapoi în ţara lor, o ţară normală, o ţară civilizată, o ţară occidentală aşa cum ne dorim cu toţii. Am votat pentru o României normală în care pot să-mi cresc copiii, o Românie care se desprinde definitiv de trecutul urât al comunismului, comunism care a rămas infect în instituţiile şi sistemele publice ale statului român, bineînţeles reprezentat de PSD. Mă bucur să văd că românii s-au trezit”, a declarat secretarul general al PNL, relatează News.ro.